Freedom House denunta o "degradare spectaculoasa a democratiei" in Ungaria si Polonia / "Romania este o democratie semiconsolidata, o tara libera, cu o presa partial libera"

Ungaria si-a atins cel mai mic scor la capitolul democratiei in regiunea central-europeana, iar scorul Poloniei continua sa scada, se arata in raport.Freedom House citeaza in raport atat atacuri ale liderilor populisti din amebele tari asupra curtilor lor constitutionale si sistemului separarii si echilibrului puterilor in stat, cat si transformarea institutiilor de presa publice in "arme de propaganda".In raportul "Natiuni in Tranzitie" din acest an, Freedom House subliniaza ca "degradarea spectaculoasa a democratiei in aceste tari este necesar sa serveasca drept avertisment cu privire la fragilitatea institutiilor necesare democratiei liberale".In acest raport, Romania este o "democratie semiconsolidata", o tara "libera" si cu o presa "partial libera".Scorul democratiei Romaniei este de 3,39 (mai bun fata cel din anii 2014-2016 - 3,46), mai bun ca al Ungariei (3,54, mai prost ca in 2016, cand a fost 2,29).In schimb, Polonia ramane in 2017 o "democratie consolidata", cu o presa "libera" fata de cele din Romania si Ungaria, si cu un scor de 2,57 (mai prost ca anul trecut - 2,32).Victoriile uimitoare ale populistilor in Europa si Statele Unite au zguduit ordinea instaurata in Europa si Eurasia dupa Razboiul Rece, insa ele ar putea ca pana la urma sa revigoreze democratia liberala, scrie Nate Schenkkan, care prezinta un rezumat la raportului, intitulat "Falsa promisiune a populismului", referindu-se la respingerea prin referendum a Acordului de Asociere UE-Ucraina in Olanda in aprilie, 2016, referendumul cu privire la Brexit de la 23 iunie din Marea Britanie si alegerea pe 8 noiembrie a lui Donald Trump.In 2017, peste jumatate dintre cele 29 de tari cuprinse in raport au inregistrat declinuri la scorul democratiei. In total 18 tari au inregistrat scoruri mai mici.Este vorba despre al doilea cel mai important declin din istoria raportului, precizeaza FH, care adauga ca este aproape la fel de important ca cel inregistrat dupa criza financiara globala din 2008.Pentru prima data din 1995 incoace, exista mai multe regimuri autoritariste consolidate decat democratii consolidate, subliniaza organizatia, care adauga ca Ungaria inregistreaza cel mai prost scor in Europa Centrala, iar Polonia a atins cel mai mic scor din raport.Kirgizstanul a reintrat in categoria regimurilor autoritariste consolidate, o categorie din care iesise dupa alegerile parlamentare din 2011."Punctele puternice din raportul Nations In Transit (NIT) 2017 sunt Ucraina, Romania si Kosovo", apreciaza FH, care precizeaza ca Ucraina si Kosovo au inregistrat progrese modeste ca urmare a reformelor structurale graduale, iar Kosovo a trecut in categoria regim tranzitoriu hibrid."In Romania, un Guvern interimar a abordat un numar de probleme in suspans ca de exemplu probleme electorale in alegerilme precedente", subliniaza Freedom House.Romania este o democratie semiconsolidata, o tara libera, cu o presa partial libera, potrivit raportului anual "Natiuni in Tranzitie" publicat de Freedom House.Tara noastra a obtinut scorul 3,39, pe o scara de la 1 la 7, in care 1 este cel mai democratic nivel si 7 cel mai putin democratic.Romania ocupa in prezent locul al noualea in clasamentul realizat de Freedom House, ce a analizat situatia din 29 de state.Tara noastra a obtinut din 2014 pana in 2016 scorul 3,46, iar in 2013 scorul 3,50, ceea ce denota o imbunatatire a situatiei in ultimii ani.La ora transmiterii acestei stiri, textul raportului privind Romania nu fusese publicat inca online.