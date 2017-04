Conducerea Universitatii Bucuresti ii cere premierului ungar Viktor Orban retragerea initiativei care afecteaza activitatea Universitatii Central Europene

Citeste scrisoarea transmisa de rectorul UB, Mircea Dumitru, si de presedintele Senatului, Marian Preda, in documentul atasat

Reamintim ca Ungaria a adoptat marti controversata lege care ar putea duce la inchiderea Universitatii Central-Europene , creata in 1991 de miliardarul George Soros, devenit o tinta preferata a premierului conservator Viktor Orban.Potrivit unui comunicat remis marti de Universitatea din Bucuresti, Mircea Dumitru si Marian Preda accentueaza in scrisoare "rolul major pe care activitatea stiintifica a Universitatii Central Europene de la Budapesta, derulata pe parcursul a 25 de ani de existenta, l-a avut in dezvoltarea mecanismelor democratice in statele din regiune. Mai mult, membrii comunitatii academice a CEU se bucura de recunoastere internationala, un numar impresionant de studenti, profesori si cercetatori din numeroase state, inclusiv Romania, beneficiind, de-a lungul timpului, de sprijinul stiintific al universitatii"."Dupa caderea comunismului, Universitatea Central Europeana a reprezentat un adevarat reper pentru dezvoltarea democratiei in fostul bloc sovietic. Daca s-a intamplat ceva substantial in reinventarea stiintelor umaniste, acest lucru se datoreaza, in mare masura, existentei Universitatii Central Europene, un jalon al cunoasterii academice si al valorilor democratice", se arata in scrisoarea adresata premierului Viktor Orban.Conducerea Universitatii din Bucuresti atrage totodata atentia ca "libertatea academica si de gandire reprezinta valori fundamentale ale unei societati democratice, iar initiativa legislativa care pune sub semnul intrebarii activitatea Universitatii Central Europene reprezinta un asalt la adresa libertatii academice"."Universitatea din Bucuresti este recunoscatoare pentru intreaga activitate a CEU si isi exprima solidaritatea fata de comunitatea academica a Universitatii Central Europene de la Budapesta. Va solicitam respectuos sa reflectati asupra oportunitatii proiectului legislativ, ale carui efecte negative vor afecta comunitatea academica internationala, si a retragerii documentului. Va adresam rugamintea de a mentine integritatea academica, libertatea de gandire si de expresie, si sa continuati in sprijinirea dezvoltarii cercetarii stiintifice", se mai afirma in scrisoare.