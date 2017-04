Sorin Grindeanu, despre auditul la Ministerul Public: Nu e treaba mea. Este in fisa postului ministrului Justitiei sa-l faca

"Nu este treaba mea. Este normal sa stiu, dar intra in fisa postului domnului ministru sa faca auditul la Ministerul Public", a spus Sorin Grindeanu raspunzand unei intrebari legate intentia ministrului Tudorel Toader.Grindeanu a precizat ca a fost informat asupra acestei intentii in cadrul unei discutii avute luni dimineata cu ministrul Toader, discutie in cadrul careia au mai fost abordate temele pachetului de masuri pentru reducerea supraaglomerarii penitenciarelor si a punerii in acord a codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale.Premierul a precizat ca auditarea externa a Parchetelor nu a mai fost facuta de 10 ani. "Hai sa vedem auditul, sa vedem ce s-a intamplat in ultimii 10 ani, cu bune si cu rele. Pe mine, ca prim-ministru, ma intereseaza ca statul de drept sa functioneze, institutiile sa fie puternice si mecanismele interinstitutionale sa fie foarte bine puse la punct si bine definite", a mai spus Sorin Grindeanu.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni seara, la Antena 3, ca va dispune un audit extern la Parchetul instantei supreme, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pentru a analiza activitatea procurorilor."Cand eu am facut acea evaluare pe care 132 (articolul 132 din Constitutie, n.r.) mi-o permitea, si am considerat necesar sa o fac pentru ca si eu, sigur, simteam ca e un derapaj, aveam decizia in mana, pledasem la Curtea Constitutionala, dar n-am uitat si nu uit faptul ca legea speciala, pe legea speciala, Legea 303, permite evaluarea procurorilor, pe fond de data aceasta si voi dispune un audit extern, care sa verifice dar nu DNA-ul si Ministerul Public, ci si DIICOT-ul, pentru ca procurorii din Romania, cei 2.650 de procurori functioneaza, isi desfasoara, isi indeplinesc competentele in structurile de baza ale Ministerului Public, parchete de pe langa judecatorii, tribunale, curte, ce mai este, la DIICOT sau la DNA. Si atunci, ai fi nedrept, daca te duci la fond, sa te opresti la unii si sa-i ocolesti pe altii", a spus Tudorel Toader, la Antena 3.El a adaugat ca va declansa auditul intr-un timp pe care nu l-a stabilit. "Dupa o procedura legala, voi dispune in calitate de ministru, un audit extern la cele trei structuri ale Ministerului Public, DNA, DIICOT si Parchetul Inaltei Curti", a precizat Toader.