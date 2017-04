Dacian Ciolos exclude infiintarea unui nou partid: N-ar face decat sa dezbine si mai mult

​Articol actualizat

Ciolos a mai spus ca "voi cauta impreuna cu echipa mea modalitatea cea mai eficienta sa ne aducem contributia la a construi", atunci cand a fost intrebat in legatura cu viitorul sau politic. Intrebat despre discutiile cu PNL si USR, Ciolos a spus ca "nu m-au invitat si nu am refuzat", adaugand ca va lua o decizie "cand lucrurile vor fi suficient de asezate pentru a ne putea gasi locul, ca nu fugim nicaieri din tara".Ciolos a enuntat, intr-o dezbatere la Grupul pentru Dialog Social, platforma Romania 100, pe care o lansase in campania electorala din 2016. "Ma angajez si o fac cu toata forta, dar nu cred ca tot raul e din cauza unui om si ca solutia se afla intr-un singur om", a spus Ciolos."Nu ma intereseaza batalia de dragul puterii intr-un partid sau altul, tin legatura cu oameni si dintr-o parte si din alta", a mai spus Ciolos."Cred ca prea mult ne concentram asupra formei si prea putin asupra fondului", a mai spus Ciolos la intrebarile insistente ale participantilor la dezbatere in legatura cu viitorul sau.Ciolos a primit marti premierul GDS pentru 2016.