CCR: Avocatii condamnati penal nu mai pot profesa / Judecator CCR: Speta este similara cu Legea 90/2001

CCR a respins ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate la art. 27 lit. d) din Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, care interzice celor condamnati penal sa isi mai poata exercita profesia.Articolul 27 lit. d) prevede: "Calitatea de avocat inceteaza daca avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala si care il face nedemn de a fi avocat, conform legii".Totodata, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate la articolul 14 lit. a) din Legea avocaturii si a constatat ca sintagma "de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei" este neconstitutionala.Motivul admiterii exceptiei este ca redactarea respectivei sintagme "este lipsita de claritate si precizie, avand in vedere ca nu se precizeaza in mod clar acele infractiuni care aduc atingere prestigiului profesiei de avocat. Asa fiind, necircumstantierea expresa a acelor infractiuni care sunt de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei de avocat lasa loc arbitrariului, facand posibila aplicarea diferentiata a sanctiunii excluderii din profesie, in functie de aprecierea subiectiva a organelor competente", se arata intr-un comunicat de presa transmis de CCR.Exceptia a fost ridicata de catre fostul judecator Dumitru Rebegea, de la Tribunalul Prahova, condamnat in 2013 la cinci ani si jumatate de inchisoare pentru coruptie. Dupa iesirea din magistratura, Rebegea a devenit, in 2012, avocat la Baroul Dambovita, dar a fost exclus un an mai tarziu, dupa ramanerea definitiva a deciziei de condamnare. Dumitru Rebegea a atacat in contecios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti excluderea sa din Barou si, in cadrul procesului, a ridicat exceptia de neconstitutionalitate la art. 27 lit. d) si la art. 14 lit. a) din Legea avocatilor.