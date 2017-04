Ministerul de interne cere CSM detasarea Oanei Haineala pe un post de secretar de stat. Haineala a mai secretar de stat, la Justitiei, dar a plecat dupa adoptarea OUG13

Cererea de detasare din partea Ministerului de Interne a fost inregistrata, luni, la CSM, urmand sa fie luata decizie in prima sedinta a Sectiei pentru procurori."Ieri (luni, n.r.) am primit solicitarea din partea MAI. Urmeaza ca cererea de transfer sa fie analizata in prima sedinta a Sectiei pentru procurori, nu a fost stabilita inca o data pentru aceasta", a declarat, marti, pentru News.ro, procurorul Cristian Ban, vicepresedintele CSM.Oana Schmidt Haineala urmeaza sa ocupe functia de secretar de stat si va raspunde de relatiile internationale ale ministerului, potrivit unor surse judiciare.Este pentru a doua oara cand Oana Schimdt Haineala, fost membru al CSM, este propusa pentru a ocupa un post de secretar de stat in Guvernul Grindeanu.Prima detasare a procurorului Oana Schmidt Haineala la Ministerul Justitiei a fost solicitata, la inceputul anului, de fostul ministru Florin Iordache, fiind admisa de Sectia pentru procurori a CSM, cu incepere din 7 ianuarie.In 3 februarie, Sectia pentru procurori a CSM a decis incetarea detasarii la Ministerul Justitiei atat a Oanei Schmidt Haineala, procuror la Parchetul Curtii de Apel Bacau, cat si a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cei doi fiind din 16 ianuarie secretari de stat.Incetarea detasarii celor doi procurori a fost ceruta de seful Ministerului Public, Augustin Lazar, care a aratat atunci ca masura trebuie luata pentru a asigura derularea "in conditii de impartialitate" a dosarului privind elaborarea de catre Ministerul Justitiei a OUG 13 de modificare a codurilor penale, abrogata de Guvern la cinci zile dupa adoptare, ancheta aflata atunci la DNA.Dupa decizia Sectiei pentru procurori a CSM, Ministerul Justitiei a anuntat ca procurorul Oana Schmidt Haineala a solicitat primului-ministru incetarea calitatii de secretar de stat in Ministerul Justitiei.