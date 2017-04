Sustine Educlick 1/2017 si ajuta-ne sa donam 500 de calculatoare - pentru educatia copiilor dezavantajati din Romania!

Articol webPR

pentru persoane fizice: donati incepand de la 40 de RON, printr-o campanie de crowdfunding pe platforma GlobalGiving (in limba engleza)

pentru companii: puteti co-finanta cu o sponsorizare dotarea cu calculatoare a unuia sau mai multor proiecte de educatie si incluziune inscrise in Educlick 1/2017. Veti gasi detaliile pe website-ul Ateliere Fara Frontiere aici.

Ca raspuns la acesta nevoie Ateliere Fara Frontiere a ajutat, incepand cu anul 2008, scolile si organizatiile nonprofit care actioneaza in comunitatile dezavantajate prin donarea a peste 10.000 de calculatoare, reconditionate in atelierul nostru de insertie din Bucuresti, cu sprijinul ECOTIC, singura organizatie a producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice (EEE) din Romania care finanteaza activitatea de reutilizare.Pe 03 aprilie, Ateliere Fara Frontiere a lansat o noua editie a programului sau de solidaritate digitala, Educlick 1/2017. Pana pe 30 aprilie institutiile de invatamant si ONG-urile din Romania sunt invitate sa aplice pe www.educlick.ro cu proiectele lor prin care folosesc echipamentele IT in sprijinul accesului egal la educatie si reducerii decalajul digital si educational din Romania. In luna mai 2017 cele mai bine notate proiecte vor fi selectate de un juriu independent si vor primi 500 de calculatoare plug-and-play cu software si garantie.Stiati ca Ateliere Fara Frontiere a reconditionat si donat catre 2.000 de scoli si ONG-uri din toata tara peste 10.000 de calculatoare complete de care au beneficiat peste 300.000 de copii si tineri defavorizati? Prin reutilizarea acestor calculatoare am evitat 1.440 tone de emisii de CO2, echivalentul a 73.156.500 de copaci.Participa alaturi de noi in perioda 5 aprilie -15 mai 2017 la acest proiect integrat de economie sociala si circulara! Impreuna putem oferi un viitor mai bun copiilor si tinerilor din comunitatile defavorizate ale Romaniei!Despre Ateliere Fara Frontiere si programul de solidaritate digitala EduclickAteliere Fara Frontiere (AFF) este o asociatie romana, creata in 2008, avand ca scop insertia sociala, profesionala si civica a persoanelor aflate in mare dificultate. Misiunea asociatiei este lupta impotriva excluziunii, protejarea mediului si solidaritatea pentru proiecte de educatie si dezvoltare locala. Ateliere Fara Frontiere este operator cu autorizatie de mediu pentru colectarea DEEE (Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice) pe care le reconditioneaza pentru reutilizare sau le dezmembreaza pentru reciclare. Proiectul Educlick 1/2017 face parte din programul national de solidaritate digitala Educlick al Ateliere Fara Fontiere de donatie de calculatoare reutilizate.Despre ECOTIC:ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 93.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Consultanta prompta si specializata oferita producatorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro , pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.