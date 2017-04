Tribunalul Arad a respins solicitarea lui "Guciffer" de contopire a pedepselor a pedepselor primite in Romania si SUA

Sentinta poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare. Magistratii Tribunalului Arad au judecat, marti, fondul cauzei in care hackerul Marcel Lazar Lehel solicita sa-i fie recunoscuta sentinta data de statul Virginia pentru ca pedeapsa stabilita in SUA sa fie contopita cu cea din Romania, iar astfel sa obtina o perioada de detentie mai mica. Guccifer mai solicita ca la noul mandat de executare ce va fi emis in urma contopirii pedepselor sa se aplice o reducere aferenta perioadei petrecute in arest preventiv.La termenul din 23 martie, Guccifer a vorbit in fata judecatorului spunand ca infractiunile pentru care a fost condamnat in SUA si Romania "sunt concurente si pot fi contopite". El a prezentat instantei si perioadele in care a stat in arest, spunand ca a fost inchis initial in Romania in 2014, iar in 2016 a fost predat temporar autoritatilor americane, pentru a-l judeca in alt dosar.Aradeanul a fost extradat in 31 martie 2016 si a stat in arest pana in 11 octombrie 2016, cand a fost adus in Romania.La termenul de marti, procurorul DIICOT a sustinut cererile condamnatului, iar judecatorul a anuntat ca a primit de la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor date privind perioadele in care condamnatul a fost inchis.Totusi, instanta aradeana a respins toate solicitarile hackerului. Judecatorul a decis sa respinga cererea de modificare a pedepsei in sensul reducerii perioadei de incarcerare.Totodata, a fost respinsa si cererea de recunoastere a sentintei penale emise de instanta din Virginia care l-a condamnat anul trecut. Astfel, pedeapsa de sapte ani de inchisoare pronuntata in 2014 in Romania nu va fi contopita cu cea de patru ani si patru luni de inchisoare pronuntata in statul Virginia.Solutia Tribunalului Arad nu este definitiva. Daca va fi pastrata, aradeanul va executa pe rand ambele pedepse, in total 11 ani si patru luni de detentie.