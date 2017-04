Tribunalul Constanta: Nu exista indicii temeinice ca pedeapsa executata de Mircea Basescu pana acum si-a atins scopul

Potrivit motivarii Tribunalului Constanta, Mircea Basescu a avut un comportament adecvat pe timpul executarii pedepsei, nu este recidivist, nu a fost sanctionat, a fost recompensat o data si a continuat sa participe la activitati lucrative si educationale in Penitenciarul Poarta Alba, unde este incarcerat.Instanta considera ca Mircea Basescu putea solicita eliberarea conditionata pentru ca a indeplinit fractia prevazuta de lege.Astfel, el trebuia sa execute efectiv 487 de zile (castigate sau efectuate) pentru a cere acest lucru. Tribunalul Constanta noteaza ca Mircea Basescu a executat 238 zile de inchisoare efectiv, a avut un castig de 30 zile ca urmare a muncii prestate, a stat in arest preventiv 371 de zile, efectuand in total 639 de zile."Intrucat condamnatul a executat pana la aceasta data fractia prevazuta de lege, singurul aspect ce trebuie avut in vedere in cauza este indeplinirea conditiilor subiective prevazute de lege, respectiv daca acest condamnat este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale. Trebuie evidentiat ca tribunalul nu poate opina asupra starii de sanatate a condamnatului, in limitele investirii, cu solutionarea unei astfel de cauze, in conditiile in care toate aceste aspecte fac obiectul unei alte institutii de drept", se arata in motivarea instantei.De asemenea, Tribunalul Constanta considera ca implinirea fractiei prevazuta de lege "creeaza exclusiv o vocatie persoanei private de libertate si nu un drept de a fi eliberata din starea de detinere, inainte de executarea integrala a pedepsei".