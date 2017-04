FOTO Inca un monument istoric din Bucuresti vopsit: fostul Casino Victoria, spoit cu roz

Fostul Casino Victoria vopsit in roz

Calea Victoriei din Bucuresti s-a imbogatit cu un nou monument istoric varuit peste noapte: cladirea care a adapostit legatia germana si Casino Victoria a fost vopsita partial in roz, potrivit imaginilor transmise de un cititor.Nu stim in acest moment cine a luat decizia sa vopseasca edificiul - monument istoric, dar e a doua cladire de pe Calea Victoriei a carei fatada a fost alterata in ultimele zile. Prima a fost Casa Rosenthal, care apartine de Primaria Bucuresti.