Sindicatul Cartel Alfa solicita demiterea ministrilor Muncii si Consultarii Publice, acuzand modul "defectuos" de elaborare a proiectului legii salarizarii

Sindicalistii au caracterizat consultarile pentru pentru proiectul privind legea salarizarii drept o "caricatura", intrucat la dezbateri au fost invitate doar anumite sectoare. Potrivit presedintelui Cartel Alfa, Bogdan Hossu, o lege atat de importanta ar trebui sa implice o ampla dezbatere cu federatiile din toate domeniile."Dupa aproape trei luni de la initierea ei, inca nu avem un draft al proiectului de lege, consultarile s-au facut numai in cateva sectoare si numai pe grila lor, aceste consultari fiind, in cel mai bun scenariu, o caricatura. Nu se poate realiza o dezbatere transparenta doar cu promisiuni si pe bajbaite, cu fragmente de anexe prezentate fugitiv si disparat, apoi confiscate", arata scrisoarea deschisa transmisa de Cartel Alfa.Totodata, liderul sindical sustine ca transformarea unei initiative guvernamentale, care implica responsabilitatea unui proces legislativ transparent (punerea spre consultare pe site timp de 10 zile, avizarea in Comisia de Dialog Social, avizarea in Consiliul Economic si Social), intr-o initiativa parlamentara este o sfidare."Mai nou, aflam acum ca proiectul legii salarizarii unitare va fi prezentat in parlament ca initiativa legislativa a unor parlamentari PSD. Acest demers este o sfidare din partea ministrilor muncii si dialogului social la adresa partenerilor sociali si practic dezvaluie cu claritate scopul avut de reprezentantii guvernului de la bun inceput: eludarea cu totul a dialogului social si a unei dezbateri publice serioase si aplicate", spun sindicalistii."In concluzie, domnule Prim ministru, CNS Cartel ALFA solicita deblocarea transmiterii proiectului de lege a salarizarii unitare si continuarea dialogului social la nivel de ministere si in special la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale".De asemenea, CNS Cartel ALFA va solicita demiterea de urgenta a Ministrului Muncii si Justitiei Sociale si a Ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social pentru modul defectuos si incompententa cu care au abordat elaborarea proiectului legii salarizarii unitare si consultarea cu partenerii sociali", incheie scrisoarea deschisa a liderului sindical, Bogdan Iuliu Hossu.