Dragnea: Legea salarizarii este gata, va fi depusa la Parlament. Salariile pe care le vor lua medicii, asistentele, profesorii, ambasadorii, soldatii si ofiterii

Unul dintre principii este ierarhizarea, salariul sefului fiind mai mare decat al subalternului, iar cei cu studii superioare vor castiga ami mult decat cei cu studii medii. Demnitatile publice vor fi rasplatite mai mai bine decat functiile de conducere.Demnitarii sunt ierarhizati on ordinea urmatoate: Presedintele Romaniei, premierul, presedintii Camerei, Presedintele Inaltei Curti si al CCR, ministru, vicepresedinte Camera/Senat, Avocatul Poporului, Sef Stat Major, senator, deputat, presedinte ANI, secretar de stat, prefect, subsecretar de stat.Salariile bugetarilor nu mai pot fi reglementate prin alte legi speciale, potrivit “slide-urilor” prezentate de Dragnea, cu exceptia BNR si ASF.Vechimea va intra in salariul de baza, sporturile fiind intre 0% pentru debutanti si 25% dupa 20 de ani de munca. Indemnizatia de hrana va fi in valoare de doua salarii minime brute pentru toti bugetarii.Potrivit sursei citate un medic rezident ca avea anul viitor 5.700 de lei iar un medic primar gr.V, ATI va incasa 16.672 de lei. De asemenea, din 2018, o asistenta debutanta cu studii superioare ar urma sa ia 3.950 lei iar functia de asistent principal cu gradatie maxima va fi rasplatita cu 5.108 lei.In invatamant, un profesor debutant de liceu va ajunge la 1.962 lei anul acesta la 3.520 lei in 2020 iar un profesor universitar cu vechime si gradatie maxime va avansa de la 6.050 lei la 11.337 lei peste trei ani.Un soldat simplu va avea o solda de 2.150 lei in 2020 fata de 754 acum iar un general de armata va ajunge peste trei ani la o solda de baza de 8.358 lei.Un ambasador cu vechime maxima va ajunge de la 8.694 lei la 10.934 lei in 2020.