Oprea nu a dat declaratii in dosarul lui Ontanu pentru a nu se autoincrimina. DNA, solicitata sa precizeze de ce este acuzat fostul vicepremier in propriul dosar

Instanta de la Curtea de Apel Bucuresti a amanat audierea lui Gabriel Oprea pentru 14 aprilie, stabilind ca judecata in acest dosar sa ramana in continuare publica.Fostul ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a venit marti la Curtea de Apel Bucuresti pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul in care fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, este acuzat ca a luat mita un teren de 1.500 de metri patrati intr-o zona rezidentiala de pe strada Barbu Vacareascu, pentru a facilita retrocedarea mai multor terenuri de peste 83.000 de metri patrati.La inceputul sedintei de judecata, avocatii au solicitat instantei ca sedinta de judecata sa fie nepublica. Avocatii au aratat ca Directia Nationala Anticoruptie a formulat un raspuns catre Curtea de Apel Bucuresti care este incomplet si in care se arata doar ca Gabriel Oprea este cercetat intr-un dosar disjuns, in care a fost inceputa urmarirea penala pentru faptele de spalare de bani si luare de mita.In acest context, avocatii au spus ca exista riscul ca, prin aceasta declaratie, martorul Gabriel Oprea sa se autoincrimineze, solicitand ca fostul ministru sa nu fie audiat, ci instanta sa trimita o adresa la DNA, care sa raspunda despre ce este vorba concret in dosar si care sunt exact faptele de care ar putea fi acuzat Oprea.Procurorul DNA prezent la sedinta de judecata a spus ca faptele vizate sunt legate de o eventuala participatie a lui Oprea la o fapta de luare de mita si la spalare de bani, precizand ca ramane la latitudinea fostului ministru ce spune marti in declaratia de martor.Judecatorul Damian Dolache a spus ca va fi trimisa o noua adresa la DNA pentru a spune fapta pentru care este cercetat Gabriel Oprea si calitatea acestuia in acel dosar disjuns.Gabriel Oprea nu a mai fost audiat ca martor la termenul de marti, iar instanta a stabilit ca judecata sa continue in 14 aprilie si discutiile sa aiba loc tot in sedinta publica.