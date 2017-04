Cel mai mare perdant al Brexitului ar putea sa fie Polonia - Bloomberg

Polonia este cel mai mare beneficiar net de fonduri europene si este si cel mai mare furnizor transfontalier de forta de munca.O dovada in acest sens este numarul de pasageri care folosesc aeroporturi provinciale precum cel de la o fosta baza militara aflata la 160 de kilometri nord de Varsovia. Renovat cu 121 de milioane de zloti (31 milioane dolari) din fonduri europene, aeroportul deserveste o parte dintre cei aproape 1 milion de polonezi care traiesc si muncesc in Marea Britanie, reprezentand o treime din cetatenii UE rezidenti in aceasta tara.Statutul acestora este acum sub semnul intrebarii, iar la aceasta problema se adauga scaderea fondurilor disponibile, intrucat prin retragerea britanicilor UE pierde al doilea mare contributor dupa Germania."Este evident ca Brexitul are o importanta majora pentru noi. Daca nu il vom gestiona bine, va afecta piata interna. Si va fi probabil dificil sa ne coordonam in problema de rezidenta, pentru ca mizele nu sunt egale", a declarat ministrul de Externe adjuns al Poloniei, Konrad Szymanski, intr-un interviu la Varsovia.Brexitul a venit intr-un moment prost pentru Polonia.Guvernul nationalist este tot mai izolat la Bruxelles, dupa ce a incercat sa il inlature pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, fost premier al Poloniei.In acelasi timp, Polonia se bazeaza pe investitiile europene pentru a evita incetinirea cresterii economice. Peste 250 de miliarde de euro (267 miliarde dolari) au fost sau urmeaza sa fie cheltuite de cand Polonia a aderat la UE, in 2004. La cursul actual la dolarului, suma depaseste fondurile primite de Europa Occidentala prin Planul Marshall, dupa cel de-al doilea Razboi Mondial.Partidul Dreptate si Justitie a anuntat ca vrea sa slabeasca, nu sa intareasca institutiile de la Bruxelles, dupa Brexit.Premierul Beata Szydlo a acuzat UE ca a amenintat suveranitatea tarii, anul trecut, cand oficiali de la Bruxelles au intrebat de ce nu a pus in aplicare decizii ale justitiei.Acest fapt reprezinta un risc real ca economia de 477 miliarde de dolari a Poloniei sa ramana in urma, daca restul statelor europene opteaza sa se integreze mai rapid dupa Brexit, considera Miroslaw Gronicki, fost ministru de Finante in anul dupa aderarea Poloniei la UE.