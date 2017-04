Revolutia industriala 4.0 vine cu rapiditate: O treime dintre angajatii cu studii superioare vor fi inlocuiti de roboti si software. Avantajul mainii de lucru ieftine din economiile emergente va disparea - raport

Studiul, care sugereaza ca o treime din locurile de munca pentru absolventi de studii superioare din lume vor fi inlocuite de masini si software, avertizeaza si ca actualul cadru legal al pietei muncii devine rapid invechit.Avantajul competitiv al economiilor sarace, emergente - bazate pe mana de lucru ieftina - va fi erodat curand in conditiile in care liniile de fabricatie cu roboti si sistemele inteligente de computere submineaza costul cu lucratorii umani, potrivit studiului.In conditiile in care un muncitor din fabricile germane de masini costa peste 40 de euro pe ora, un robot costa intre 5 si 8 euro pe ora.", scrie sursa citata, care adauga ca un robot "nu se imbolnaveste, nu face copii, nu intra in greva si nu are dreptul la concediu".Raportul de 120 de pagini, care se concentreaza pe implicatiile legale ale schimbarilor tehnologice, a fost realizat de o echipa de avocati specializati in dreptul muncii pentru Asociatia Internationala a Barourilor, un forum legal al profesionistilor din drept.Documentul acopera atat schimbarile care deja afecteaza piata muncii car si viitoarele consecinte al "revolutiei industriale 4.0". Cele trei revolutii anterioare sunt considerate a fi industrializarea, electrificarea si digitalizarea."Industria 4.0" implica integrarea robotilor si programelor computerizate in productie si sectorul serviciilor. Amazon, Uber, Facebook, "fabricile smart" si printarea 3D sunt printre actualii pionieri ai domeniului.Autorul principal al raportului, Gerlind Wisskirchen spune ca "si spectrul larg al impactului inteligentei artificiale si roboticii"."Locuri de munca de la toate nivelurile societatii ocupate de oameni sunt in pericol sa fie repartizate robotilor sau inteligentei artificiale, iar legislatia introdusa mai demult pentru a proteja drepturile lucratorilor umani s-ar putea sa nu isi mai realizeze scopul, in unele cazuri… Este nevoie cat mai urgent de introducerea unei noi legislatii a muncii, pentru a tine pasul cu automatizarea in crestere", a adaugat el.Privind catre viitor, autorii sugereaza ca guvernele vor trebui sa decida ce locuri de munca vor fi realizate exclusiv de catre oameni, de exemplu ingrijirea bebelusilor."Statul poate introduce un tip ce ‘cote umane’ in toate sectoarele" si decide "daca sa introduca o eticheta ‘’ sau sa taxeze utilizarea robotilor", se afirma in raport.Autonomia tot mai mare a masinilor va cauza probleme in definirea respinsabilitatii pentru accidente care implica noi tehnologii, precum masinile fara sofer. Cine va plati asigurarea, proprietarul, pasagerul sau producatorul?"Chestiunea raspunderii ar putea deveni un obstacol insurmontabil in calea introducerii sofatului complet automatizat", avertizeaza studiul citat. Auto-stivuitoare automate sunt folosite deja in fabrici.In ultimii 30 de ani, in Statele Unite, robotii au cauzat moartea a 33 de angajati.Studiul preia principiul militar, implementat de ministerele apararii din SUA si Marea Britanie, ca intotdeauna trebuie sa existe un om in lantul deciziilor (human in the loop).Astfel se previne dezvoltarea de drone complet autonome ce ar putea fi programate sa isi aleaga singure tintele."O zona tabu in stiinta inteligentei artificiale este cercetarea dedicata unor sisteme armate inteligente care sa traga fara ca un om sa ia decizia. Consecintele unei defectiuni ale unei astfel de masinarii sunt enorme, asa ca este cu atat mai de dorit ca nu numai SUA, ci si ONU sa discute o interzicere a sistemelor armate autonome", noteaza raportul.se numara functionarii din cadrul tribunalelor si cei de la ghiseele autoritatilor fiscale. Chiar si unii avocati risca sa ramana fara locuri de munca."Un algoritm inteligent a trecut prin deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului si a descoperit tipare. Dupa ce a studiat aceste cazuri, algoritmul a reusit sa prognozeze deciziile din alte cazuri cu o acuratete de 79%. (…) Potrivit unui studiu Deloitte, 100.000 de locuri de munca din sectorul britanic al dreptului vor fi automatizate in urmatorii 20 de ani”, se scrie in studiu.Natiunea cea mai dezvoltata din punct de vedere al densitatii robotilor din sectorul industrial este Coreea de Sud, care are 437 de roboti la 10.000 de angajati, in conditiile in care in Japonia cifra este 323 iar in Germania 282.