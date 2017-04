Organizatia Mondiala a Sanatatii cere Romaniei si Italiei sa ia masuri urgente impotriva epidemiei de rujeola

rujeola

“Fac apel la toate tarile cu endemii sa ia masuri urgente pentru a opri transmiterea rujeolei intre granitelor lor si la toate tarile care care au reusit acest lucru sa ramana in garda si sa mentina inalta acoperire a imunizarilor”, a spus Zsuzsana Jakab, director OMS pentru Europa.“Impreuna trebuie sa ne asiguram ca progresele realizate cu greu spre elimiarea regionala a bolii nu sunt pierdute. In conditiile progresului solid din ultimii doi ani spre eliminarea (bolii) ingrijoreaza mult faptul ca numarul cazurilor de rujeola creste in Europa”, a adaugat ea.Pana in prezent, in Romania au fost confirmate in total 4.025 de cazuri de rujeola, inregistrandu-se 18 decese, ultimul fiind un baietel de doi ani din Bailesti (Dolj) Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a spus pe 17 martie ca nu se poate spune ca romanii sau italienii "exporta", adaugand ca boala se transmite la populatia care nu este vaccinata si ca "orice parinte responsabil isi vaccineaza copiii".