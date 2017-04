Maramures: Speriat de politisti, un tanar si-a abandonat masina cu tigari de contrabanda 

Potrivit sursei citate, speriat de controlul politistilor, tanarul a reusit sa fuga dupa care si-a abandonat masina si a disparut intr-o zona impadurita."Aflat in trafic pe DJ 171, tanarul a incercat sa scape de controlul politistilor, ignorand semnalele regulamentare efectuate de acestia, a parasit drumul judetean si a intrat pe un drum forestier din vecinatate si apoi si-a abandonat masina pe un teren mlastinos. In autoturismul abandonat au fost gasite 14.600 pachete de tigari in valoare de 146.000 de lei", a spus Florina Metes.In urma verificarilor efectuate, a fost identificat un tanar de 26 de ani din localitate Bocicoiu Mare, banuit de comiterea infractiunii de contrabanda.Tigarile si autoturismul au fost ridicate si indisponibilizate.