Curtea Constitutionala dezbate pentru a treia oara legea care care interzice condamnatilor penal sa detina functii in Guvern

Curtea Constitutionala a dezbatut pe 7 martie sesizarea depusa de Avocatul Poporului si a amanat pentru 21 martie pronuntarea deciziei. Pe 21 martie, CCR a anuntat o noua amanare."S-a amanat pentru 4 aprilie pentru ca nu am reusit sa ajungem la o solutie. E nevoie de mai mult studiu. S-au avansat pana acum mai multe solutii, care niciuna dintre ele nu intrunea o majoritate decizionala si atunci acum ne-am cam apropiat de doua variante care vor fi posibil de ajuns la o concluzie cu ele. E cea mai grea solutie pe care am avut-o de dat pana acum, pentru ca problemele sunt mai ales de apreciere politica", a spus presedintele Curtii, Valer Dorneanu.Presedintele Curtii a afirmat ca au fost ridicate "foarte multe" probleme de drept, atat de oportunitate, cat si de admisibilitate, problema fiind "delicata". Dorneanu a spus insa ca este de parere ca pe 4 aprilie "90%" sigur vor veni cu o solutie."Noi nu ne ghidam neaparat dupa presiunea mediatica, nici dupa cea politica, pentru ca aceea exista tot timpul, de fapt ambele exista. Vrem intai sa fim impacati cu constiinta noastra si cu convingerea ca solutia pe care o dam corespunde interpretarii exacte a Constitutiei si sensului legiuitorului, in masura in care el este in concordanta cu principiile constitutionale", a spus Dorneanu.Victor Ciorbea a declarat, pe 5 ianuarie, pentru News.ro, ca a trimis la Curtea Constitutionala sesizarea in privinta Legii 90/2001 care prevede ca pot fi membri ai Guvernului persoanele care nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate.Potrivit Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a fost sesizata in legatura cu articolul 2 din Legea 90/2001. Acest articol prevede: ¬Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1)¬.