Deputatii ar trebui sa voteze marti cererea DNA in privinta lui Bejinariu, depusa inca de anul trecut

Decizia a fost luata in sedinta Biroului Permanent de luni, a anuntat secretarul acestui for, Ioana Bran. Intrebata ce se intampla cu cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul lui Eugen Bejinariu, Ioana Bran a spus ca acest punct a fost introdus pe ordinea de zi a plenului de marti, pentru dezbateri si vot final.Plenul Camerei Deputatilor in care urma sa fie votata cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru PSD Eugen Bejinariu a fost suspendat, pe 5 decembrie 2016, din lipsa de cvorum, dupa ce cu o saptamana inainte sedinta nu s-a putut desfasura tot din lipsa de cvorum.La alegerile din 11 decembrie, Eugen Bejinariu a fost ales deputat din partea PSD pentru un nou mandat.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in 14 februarie, ca cererea DNA privind urmarirea penala a deputatului Eugen Bejinariu, care dateaza din mandatul trecut, va fi votata curand, explicand ca, pana acum, subiectul a fost amanat pentru ca pe ordinea de zi a plenului au fost "subiecte mai importante".Procurorii DNA vor sa il puna sub acuzare pe Eugen Bejinariu pentru ca, in perioada in care a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, incalcand dispozitiile privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele hotararilor de guvern nr. 1473 din 11 decembrie 2003 si nr. 470 din 1 aprilie 2004, prin care s-a aprobat incheierea, intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea companiei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul favorizarii acesteia prin evitarea organizarii unei licitatii publice.