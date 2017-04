Tudorel Toader anunta ca va dispune un audit extern la Ministerul Public, DNA si DIICOT

"Nu am uitat si nu uit faptul ca Legea 303 permite evaluarea procurorilor, pe fond de data aceasta, si voi dispune un audit, un audit extern care sa verifice, dar nu DNA si Ministerul Public ci si DIICOT, pentru ca procurorii din Romania, cei 2.650 de procurori functioneaza, isi desfasoara, isi indeplinesc competentele in structurile de baza ale Ministerului Public, Parchete de pe langa Judecatorii, Tribunal, Curte, la DIICOT sau la DNA. Si atunci ai fi nedrept daca te duci la fond sa te opresti la unii si sa ii ocolesti pe altii. Va declar (...) ca intr-un timp pe care nu l-am stabilit, dupa o procedura legala, voi dispune in calitate de ministru un audit extern la cele trei structuri ale Ministerului Public - DNA, DIICOT si Inalta Curte", a afirmat Tudorel Toader, citat de Agerpres.Ministrul Justitiei anuntase, miercurea trecuta , ca "nu este oportuna declansarea mecanismului institutional de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, si a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi". El a facut aceasta declaratie la finalul evaluarii activitatii sefilor celor doua institutii, in urma deciziei Curtii Constitutionale care a stabilit ca DNA si-a incalcat atributiile constitutionale prin anchetarea unor presupuse ilegalitati in procesul de adoptare a controversatei OUG 13.Tudorel Toader a criticat insa, saptamana trecuta, DNA si Parchetul General pentru ancheta asupra OUG 13.El a afirmat atunci ca este "oportuna necesitatea instituirii unei atente monitorizari, a unei obligatii de raportare a activitatii procurorilor de la DNA, DIICOT, PICCJ, o autoritate pe care trebuie sa o exercite ministrul Justitiei, fara ingerinte in activitatea procurorului de a da solutii, pentru a identifica modul in care procurorii inteleg sa respecte limitele de competente" constitutionale si legale.Ministrul Justitiei a mai precizat ca monitorizarea se va exercita "ca un mecanism care sa dea eficienta, consistenta prevederilor art 132 din Constitutie, de exercitare a autoritatii ministrului Justitiei asupra procurorilor".El a subliniat ca echilibrul constitutional "a fost restabilit de CCR prin pronuntarea deciziei, fara alte masuri extraconstitutionale", respectiv faptul ca "procurorii nu pot ancheta ministri, parlamentari, autoritati decidente in opera de legiferare, indiferent de nivelul normativ pe care il adopta, nu pot ancheta oportunitate, constitutionalitate, circumstante".Tudorel Toader a mai precizat ca a realizat singur evaluarea celor doi procurori, fara ingerinte din exterior.