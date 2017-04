Primarii vor face concursurile de angajare, functionarii publici vor fi concediati daca nu trec de evaluarile facute de doua ori pe ani

"Vom creşte funcţia de control şi monitorizare a ANFP. Deci ANFP nu va mai interveni în procesul de recrutare, promovare a funcţiei publice. Dumneavoastră ca ordonatori de credite veţi răspunde de organigrame, organizare de concursuri", a spus vicepremierul Sevil Shhaideh.In schimb, Shhaideh a anuntat ca examinarea si evaluarea profesionala a functionarilor publici va fi realizata de doua ori pe an, iar functionarii care nu vor trece de evaluare vor fi testati in scris, si daca pica si acest test vor fi concediati."Am introdus un element foarte important: partea de examinare şi evaluare profesională - am introdus-o la nivel de semestru. Am introdus-o la nivel de obiective clare de performanţă, iar în cazul în care funcţionarul public nu va avea un nivel satisfăcător să putem introduce examinarea, testarea scrisă, şi dacă nici în cadrul acestei testări scrise nu reuşeşte să ia cinci puncte - sau cât stabilim baremul minim - atunci raportul de serviciu încetează", a declarat Sevil Shhaideh, potrivit Agerpres.