Incident intre romi si maghiari la Gheorgheni. Maghiarii ar fi incendiat o casa si mai multe bunuri, dupa ce doi minori de etnie roma ar fi furat 30.000 de lei din masina unui batran din localitate

O sursa familiara cu situatia a declarat pentru HotNews ca mai multi cetatenii de etnie maghiara din localitate ar fi vrut sa dea "o lectie" consatenilor de etnie roma, pentru a nu mai comite infractiuni.Contactat de Hotnews.ro, purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, subinspectorul Filip Gheorghe, a relatat ca vineri seara politistii din localitate s-au autosesizat dupa ce au observat ca mai multe grupuri de cetateni se plimbau intre zonele in care locuiesc rromi din Gheorgheni, "manifestand unele nemultumiri, fara a aduce anumite acuze sau a reprosa ceva cuiva in mod direct". Ulterior, mai multe apeluri la 112 sesizau incendii in mai multe zone din comuna, moment in care in localitate a fost trimise noi forte de ordine, incluzand o grupa din cadrul serviciului de actiuni speciale al politiei, sustin autoritatiile.Vineri noapte, in jurul orei 23, seful inspectoratului de politie a dispus instituirea unei zone speciale de siguranta publica in Gheorgheni. Astfel, in localitate au ajuns patrule mixte de politisti si jandarmi, aflati in pozitii fixe si mobile, care au prevenit, cu succes, escaladarea vreunui conflict, a explicat subinspectorul Gheorghe Filip.In urma apelurilor la 112, politistii au confirmat un incendiu care a cuprins o casa de mici dimensiuni si o anexa gosopodareasca iar intr-o alta zona a localitatii s-a confirmat incendierea unor baloti de paie. Bunurile afectate de incendii partineau unor persoane de etnie roma. In urma acestor incendii, nu au rezultat nici un fel de victime, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita.Subinspectorul Filip Gheorghe a declarat ca nu se poate spune cu certitudine care a fost motivul conflictului, insa afirma ca este posibil ca "scanteia izbucnirii acestei stari de tensiune" sa fie un furt comis in localitate cu doua zile inainte de producerea incendiilor. Este vorba despre doi copii de etnie roma din Gheorgheni - in varsta de 15 ani - care i-ar fi furat unui barbat, de 78 ani, suma de 30.000 de lei din masina. "Din cercetările efectuate s-a stabilit că în data de 30.03.2017, ora 18.30, L.E. conducea un autoturism pe raza localității respective iar la un moment dat s-a oprit într-o intersecție pentru a acorda prioritate unui alt autovehicul. În acest context, L.E. a fost abordat de G.J., de 15 ani și G.I., de 15 ani, ambii din Gheorgheni care au intrat în discuții cu acesta. În timpul discuțiilor, G.J., profitând de faptul că L.E. era angajat într-o conversație cu G.I., a sustras dintr-o borsetă aflată pe scaunul din dreapta conducătorului auto, suma de 30.000 lei.", se arata in comunicatul IPJ Harghita Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita a declarat ca localnicii implicati in conflict nu s-au indreptat neaparat impotriva celor care se presupune ca au comis furtul."Am inregistrat un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, pe de o parte, si, pe de alta parte, sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere in forma calificata, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Gheorgheni", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita. La recensamantul din 2011, peste 80% din locuitorii municipiului Gheorghenii au declarat ca sunt de etnie maghiara, putin peste 9% romani si circa 2% romi.