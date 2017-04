Legea educatiei, modificata in Parlament: Elevii din invatamantul profesional vor beneficia de gratuitate la masa si cazare

Potrivit initiativei legislative semnate de senatorul PSD Liviu Pop alaturi de alti 52 de parlamentari social-democrati, "elevii inscrisi in invatamantul profesional si tehnic cu durata de minimim 3 ani pot beneficia de masa si cazare gratuita in cantinele si internatele scolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea si masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judetene prin decizii proprii".Initiativa de modificare a legii educatiei nationale a fost inregistrata la Parlament anul trecut, pe 1 martie. Potrivit expunerii de motive, prin introducerea gratuitatii cazarii si mesei pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic s-ar diminua considerabil abandonul scolar care are drept consecinte somajul, excluziunea sociala si saracia.