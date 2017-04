Moldova: Presedintele Dodon semneaza un memorandum de cooperare cu Comisia Economica Eurasiatica / Premierul Filip: O hartie fara valoare

In cadrul lucrarilor Forumului "Uniunea Economica Euroasiatica - Republica Moldova", seful statului a declarat ca Guvernul si Parlamentul trebuie sa inteleaga ca nu poti cuceri noi pieti de desfacere, renuntand la pietile traditionale.Tigran Sarkisyan a anuntat ca in 2019 tarile-membre ale Uniunii Euroasiatice planifica deschiderea unei pieti comune in sfera energiei electrice si a sustinut ca la momentul actual in jur de 40 de state si-au anuntat intentia de a coopera in cadrul Uniunii Euroasiatice.Prim-ministrul Pavel Filip a declarat insa ca "Memorandumul lui Dodon cu Uniunea Euroasiatica este doar o hartie fara valoare"."Acest gest nu se incadreaza in cadrul legal pentru ca in RM, Parlamentul este organul suprem care aproba directiile de politica interna si externa. Este adevarat ca presedintele RM participa la negocieri si semneaza in numele RM, dar apoi trebuie sa-l prezinte spre ratificare Parlamentului. Asa prevede legea cu privire la tratate. Am mai spus-o ca el trebuie sa le spuna partenerilor cu care semneaza ca acesta nu este un document careproduce efecte juridice", a declarat Pavel Filip.