Asistatii social dintr-o comuna din Vaslui, avertizati sa participe la bursa locurilor de munca

Edilul a precizat ca, de fiecare data cand Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)Vaslui a organizat astfel de targuri pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, asistatii social au fost instiintati.'Beneficiarii de ajutor social care sunt apti de munca se vor prezenta obligatoriu la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata de AJOFM. Neprezentarea la aceasta actiune se considera refuzul locului de munca, motiv pentru care se va proceda la incetarea dosarului de ajutor social', se arata intr-o informare a Primariei Stefan cel Mare.'Noi avem in plata aproximativ 100 de beneficiari ai legii venitului minim garantat, de serviciile carora ne folosim pentru diverse activitati in folosul comunitatii. Pentru ei ar fi mai avantajos sa-si gaseasca un loc de munca. Le-am adresat invitatia de participa la aceasta bursa, pentru ca au ocazia sa se angajeze. Daca nu doresc acest lucru, potrivit legii, ajutorul social le poate fi suspendat', a declarat, luni Mihai Moraru.La nivelul judetului Vaslui sunt in plata aproximativ 10.500 de beneficiari ai Legii 416/2001.