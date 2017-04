Grindeanu, despre Legea salarizarii: Va fi o initiativa in Parlament a tuturor senatorilor si deputatilor din coalitia de guvernare

"Am discutat si in aceasta dimineata cu doamna ministru Olguta Vasilescu. Este o lege extrem de importanta pentru noi, se afla in programul nostru de guvernare, e o lege asteptata de toti romanii ca sa avem forta necesara, inclusiv in Parlament. Va fi o initiativa in Parlament a tuturor deputatilor si senatorilor care fac parte din coalitia de guvernare", a declarat premierul Sorin Grindeanu.Intrebat care este termenul pana la care Legea salarizarii unitare va fi trimisa in Parlament, Grindeanu a spus ca acest lucru se va face "in cel mai scurt timp"."Probabil ca in aceasta saptamana", a precizat seful Executivului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica faptul ca se ia in calcul la nivelul coalitiei de guvernare asumarea legii salarizarii unitare ca initiativa parlamentara a liderilor partidelor majoritatii si a spus ca spera ca actul normativ sa fie gata si sa ajunga in Legislativ saptamana care incepe.