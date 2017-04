Ministrul Finantelor: Sunt convins ca legea salarizarii va fi implementata de la 1 iulie

Dragnea: Legea salarizarii, saptamana viitoare sau cealalta in Parlament

Ministrul Finantelor, Viorel Stefan, considera ca "Legea salarizarii unitare este foarte necesara in regim de maxima urgenta pentru a da stabilitate sistemului de salarizare din sectorul public in Romania. Astazi sunt reglementari contradictorii, sunt sunt decizii ale instantelor, ale Curtii Constitutionale care au facut ca sistemul de salarizare sa fie unul imprevizibil total. La ora la care vorbim nu stim care este ultima hotarare de instanta care s-a pronuntat pe teritoriul Romaniei in materie de salarizare si ce nivel de referinta s-a mai dat intre timp, si nici ce efecte propaga asupra bugetului de stat.''Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca este posibil ca Legea salarizarii unitare sa ajunga in Parlament saptamana viitoare sau ''cealalta", potrivit Agerpres: "Eu cred ca vom mai avea niste discutii zilele astea si daca nu saptamana viitoare, saptamana cealalta poate sa fie posibil sa ajunga in Parlament. (...) Dar eu sper sa ajunga saptamana asta pentru ca, de la 1 iulie, legea trebuie sa fie in vigoare", a spus Liviu Dragnea, la Romania TV.Daca ar fi initiativa parlamentara, s-ar ''castiga'' timp cu Legea salarizarii unitare, a mentionat presedintele PSD.El a adaugat ca este posibil ca Legea salarizarii unitare sa fie asumata de toata Coalitia, ca initiativa parlamentara: "De asemenea exista o varianta, spuneau si Olguta Vasilescu, si premierul Grindeanu, sa ne gandim, si o sa ne gandim cu totii in Coalitie, daca nu cumva sa trecem pe initiativa parlamentara asumata de toata Coalitia, de toti liderii Coalitiei, sau sa mergem pe initiativa din partea Guvernului. Ramane sa discutam'', a incheiat Liviu Dragnea.