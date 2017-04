AFP: Stirile false alimenteaza euroscepticismul in Romania

"Caini platiti pentru a protesta fata de Guvern. Un incendiu la un club de noapte soldat cu victime, comandat de un miliardar american. Asa numitele 'fake news' prospera in Romania, alimentand euroscepticismul din fosta tara comunista", scrie AFP.Agentia scrie ca tentativele Guvernului social-democrat din ianuarie de a imblanzi legislatia anticoruptie a dus la un val de proteste fara precedent in tara, dar si la un val de stiri indoielnice la posturile de televiziune proguvernamentale.Primul caz de "stiri false" a fost remarcat in decembrie - cu numai doua zile inainte de alegerile parlamentare - "cand postul privat de televiziune Romania TV a afirmat ca omul de afaceri americani George Soros, o tinta populara pentru antimondializare, a 'finantat' cumva" incendiul de la clubul Colectiv, ce a dus in 2015 la proteste care au daramat Guvernul, scrie AFP. Ancheta a conchis ca nerespectarea normelor de siguranta a fost cauza tragediei, nu un complot strain."Cu toate acestea, intr-o tara unde industria nationala a media este dominata de cinci posturi private de stiri, ce transmit 24 de ore, posturile rivale s-au grabit sa preia povestea si sa intre in 'fake news'", explica jurnalistii francezi.Cateva luni mai tarziu, cand pana la 500.000 de oameni au protestat pasnic in strada pentru a apara lupta anticoruptie, o parte din media a vorbit de "razboi pe strazi" sau de "lovitura de stat", a acuzat companiile multinationale ca isi obliga angajatii sa ia parte la manifestatii, iar Romania TV a sustinut ca unii manifestanti si animalele lor de companie au primit bani pentru a protesta."Adultii au fost platiti cu 100 de lei, copiii au castigat 50 de lei, iar cainii au fost platiti cu 30 de lei", a afirmat Romania TV.Insa si furia fata de stirile false a luat amploare in randul telespectatorilor din fostul satelit sovietic, unde amintirile regimului autoritar comunist sunt inca puternice, pecizeaza France Presse, subliniind ca CNA (Consiliul National al Audiovizualului) a primit peste 2.000 de plangeri numai in ianuarie si februarie, de aproape 10 ori mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut.CNA a amendat Romania TV cu peste 6.000 de euro pentru acuzatiile care l-au vizat pe Soros si cu 11.000 de euro pentru ca a difuzat informatii false de manifestanti platiti.In plus, RTV si postul de televiziune Antena 3 au pierdut temporar doua treimi dintre clientii de publicitate in februarie, potrivit platformei din domeniul publicitatii IQads.Industria media din Romania este vulnerabila pentru ca se afla, in mare parte, sub controlul mogulilor care "sunt vizati de acuzatii de coruptie, sunt deja inchisi sau au preferinte politice clare", explica Patrisor Obae, de la Pagina de Media, pentru AFP.In aceste conditii, eforturile anticorutie din Romania, care au vizat de asemenea politicieni si alti oligarhi, au fost criticate de presa atat de dur, incat Comisia Europeana a evocat "atacuri majore in media" vizand sistemul judiciar.Intr-un material difuzat de Antena 3, sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost acuzata ca a primit un milion de euro de la un mafiot local pentru a musamaliza acuzatiile care il vizau. Kovesi a depus plangere impotriva jurnalistilor, iar un proces este in curs.De altfel, in ultimul an, Kovesi a facut 15 plangeri la CNA pentru "insulte si defaimare".La fel ca si in alte tari care au fost sub influenta sovietiva, Moscova este privita ca o mana invizibila in raspandirea de informatii false - in special in dosare legate de UE si NATO."Obiectivul este slabirea increderii in UE si NATO si slabirea pozitiei internationale a Romaniei", a explicat Corina Rebegea, de la Center for European Policy Analysis din Statele Unite.Romania, una dintre cele mai sarace tari din UE, care a primit 26 de miliarde de euro de la blocul comunitar de la aderare, in 2007, a fost descrisa in mod fals de unii jurnalisti drept un contribuitor net la Uniune, scrie AFP.De asemenea, o alta stire falsa care a circulat in media este ca strainii controleaza 70% din terenul agricol din tara, relateaza France Presse.Discursul eurosceptic a luat amploare in vara trecuta, cand patronal Romania TV, Sebastian Ghita, s-a inscris intr-un partid nationalist mic, iar la postul sau de televiziune au inceput sa fie invitati politicieni cu opinii similare.Fostul premier Victor Ponta, considerat proeuropean cat a fost la putere, sustine in prezent ca Romania nu ar mai trebui sa accepte sa fie o "colonie condusa de UE" si ii lauda public pe liderul ungar Viktor Orban si pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pentru "curajul" de a infrunta blocul comunitar, potrivit jurnalistilor francezi.Aproximativ 50% dintre romani au inca incredere in UE, fata de media europeana de 35%, potrivit unui Eurobarometru publicat in decembrie. Insa observatorii nu vad o reducere a productiei de stiri false care au ca scop sa slabeasca aceasta sustinere."Propaganda rusa va castiga teren, potrivit asteptarilor, in urmatorii ani, in conditiile in care Romania este privita ca veriga slaba a proiectului european, din cauza tensiunilor interne (...) si a performantei economice modeste", a explicat pentru AFP Corneliu Bjola, professor la University of Oxford.