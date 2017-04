Carmen Dan: Se fac in continuare demersuri pentru localizarea lui Sebastian Ghita, nu renuntam

"Nu incetam sa facem demersuri pentru localizare, verificare a tuturor informatiilor, atat in plan intern, cat si in plan international, dar asa cum stiti, este un dosar penal, toate verificarile pe care le fac politistii, le fac sub coordonarea procurorului de caz. Noi nu renuntam", a spus Carmen Dan, duminica, in Parcul Herastrau, la festivitatile dedicate Zilei Jandarmeriei.Intrebata daca exista indicii ca Sebastian Ghita ar fi fost localizat, Carmen Dan a spus ca nu a fost anuntata in acest sens."Nu am fost anuntata pana in acest moment de lucrul acesta, dar tot ce se comunica se comunica doar cu avizul procurorului", a adaugat Carmen Dan.