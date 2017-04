Politia de frontiera intarestede vineri controalele de la intrarea si iesirea din tara. Persoanele care trec granita vor fi verificate in baze de date nationale si internationale

Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen, adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Europei, autoritatile de control la frontiera din statele UE, inclusiv Politia de Frontiera Romana, vor efectua, incepand cu data de 07 aprilie, verificari sistematice la intrarea si iesirea de pe teritoriul statelor membre.





Acestea constau in verificarea documentelor de calatorie si consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiaza de dreptul la libera circulatie in temeiul dreptului UE (si anume cetatenii UE si membrii familiilor lor care nu sunt cetateni ai UE) atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, informeaza un comunicat al Politiei de Frontiera.





Bazele de date in care se vor efectua verificari includ Sistemul de Informatii Schengen (SIS), baza de date a Interpolului privind documentele de calatorie furate si pierdute (SLTD), precum si bazele de date nationale. Verificarile permit statelor membre sa se asigure ca persoanele respective nu reprezinta o amenintare pentru ordinea publica, securitatea interna sau sanatatea publica, in scopul imbunatatirii securitatii Uniunii Europene si a cetatenilor acesteia.

Aceasta obligatie se aplica pentru toate frontierele externe (aeriene, maritime si terestre), atat la intrare, cat si la iesire, precum si pentru frontierele interne ale statelor membre pentru care nu s-a luat inca decizia privind eliminarea controalelor la frontierele lor interne





Avand in vedere ca se apropie Sarbatorile Pascale si sezonul estival, precum si faptul ca atat Politia de Frontiera Romana, cat si autoritatile de frontiera din statele vecine (Ungaria, Bulgaria) vor implementa aceste masuri, se prefigureaza cresterea timpilor de asteptare pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, in punctele de frontiera rutiere.





De asemenea, numarul mare de pasageri inregistrat in punctele de frontiera aeroportuare, in special in perioada sezonului estival, coroborat cu recomandarile la nivel european privind modul de efectuare al controlului la trecerea frontierelor externe in raport cu amenintarile teroriste, pot duce la cresterea timpului de asteptare pentru controlul la trecerea frontierei pe aeroporturile internationale.

Politia de Frontiera Romana afirma ca a luat toate masurile aflate in competenta institutiei pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control operativ, fiind depuse toate eforturile in vederea asigurarii unui echilibru intre securitatea cetatenilor si fluenta traficului de calatori.





Astfel, s-a suplimentat personalul care isi desfasoara activitatea la controlul documentelor si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, iar in punctele de frontiera importante au fost detasati lucratori din cadrul aparatelor centrale ale structurilor teritoriale si din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.