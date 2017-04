Ziua Internationala de Constientizare a Autismului - Palatele Cotroceni si Victoria, iluminate in albastru

"Cu aceasta ocazie, in semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu aceasta afectiune, Administratia Prezidentiala participa la Campania 'Light It Up Blue', alaturandu-se demersurilor societatii civile si organizatiilor profesionale. Astfel, Palatul Cotroceni va fi iluminat, in aceasta seara, in albastru, in intervalul orar 20:00 - 6:00. Scopul acestui demers este de a atrage atentia asupra problemelor cu care se confrunta pacientii cu autism si de a combate stigmatizarea si prejudecatile legate de aceasta afectiune", potrivit sursei citate.O decizie similara a fost luata si de GUvern, care se va alatura, si in 2017, institutiilor din Romania si comunitatii internationale care marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, ca parte a campaniei "Light It Up Blue'.In seara zilei de 2 aprilie, incepand cu ora 20.00, Palatul Victoria va fi iluminat in albastru, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta tulburare si, totodata, de sustinere a demersurilor facute pentru intelegerea, cunoasterea si tratarea acestei afectiuni, potrivit unui comunicat al Executivului."De zece ani, comunitatea internationala marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, iar Guvernul Romaniei s-a alaturat in mod firesc acestui gest normal de solidaritate. Copiii si persoanele adulte care sufera de aceasta tulburare au nevoie de atentie si intelegere. Sunt oameni valorosi, dar diferiti, care au nevoie de sustinerea noastra, a tuturor, pentru a se integra in scoala, in societate si pentru a avea o viata independenta", a spus premierul Sorin Grindeanu.