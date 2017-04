VIDEO Alunecari de teren catastrofale in Columbia: Cel putin 254 de oameni au murit, 400 sunt raniti, iar 200 sunt dati disparuti

Ploile masive au provocat revarsarea catorva rauri, sedimente si pietre lovind cladiri si drumuri in capitala provinciei Putumayo si imobilizand masinile intr-un strat de namol.“A fost o furtuna cu ploaie torentiala, a fost foarte puternica intre 11 PM si 1 AM”, spune Mario Usale, un localnic ce isi cauta socrul printre ramasitele dezastrului. “Si soacra mea era disparuta, dar am gasit-o in viata la distanta de doi kilometri. Avea rani la cap, dar era constienta”, a adaugat el.Armata afirma intr-un comunicat de rpesa ca 254 de oameni au murit, 400 sunt raniti si 200 sunt disparuti.Peste 1.100 de soldati si politisti au fost chemati pentru a ajuta la scoaterea persoanelor prinse in ruine in cele 17 cartiere afectate.