VIDEO Un sofer care a provocat un accident cu doi morti in Iasi, acuzat de omor calificat, nu de ucidere din culpa. Motivele procurorilor

Procurorul de caz motiveaza ca soferul a fost un pericol in trafic si inainte de producerea accidentului pentru ca a trecut de trei ori pe rosu, cu mare viteza.In cazul omorului calificat pedeapsa este intre 15 si 25 de ani, in timp ce pentru ucidere din culpa, atunci cand sunt doua victime, pedeapsa maxima pe care judecatorul o poate acorda este de 7 ani si jumatate.Procurorul care a instrumentat acest caz motiveaza in rechizitoriu ca soferul care a provocat accidentul mortal poate fi judecat pentru omor calificat intrucat s-ar face vinovat de aceasta infractiune sub aspectul intentiei indirecte. In cazul omorului, intentia indirecta inseamna ca autorul stie ca fapta sa poate provoca moartea unei persoane si, desi nu urmareste in mod direct acest lucru, accepta posibilitatea provocarii decesului, noteaza sursa citata.Procurorul mentioneaza ca, in momentele premergatoare accidentului mortal, soferul a trecut de trei ori pe culoarea rosie a semaforului, si doar norocul a facut ca el sa nu provoace un accident rutier. De asemenea, in ziua accidentului, in mod repetat, Pasnicu mai trecuse cu masina "pe rosu", primul moment de acest gen fiind semnalat de un martor, in jurul orei 11.30. Din acest motiv, in opinia acuzarii, el nu a fost un "participant legitim la traficul rutier".Momentul producerii accidentului (imagini ce pot avea un impact emotional):