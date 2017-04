Michael FLynn nu a declarat veniturile de la o televiziune si de la o firma din Rusia

Declaratia financiara semnata de Flynn pe 31 martie include angajamente pentru conferinte catre organizatii rusesti, printre care televiziunea RT TV, finantata de Kremlin, si linia aeriana Volga-Dniepr, precizeaza Reuters. Discursurile platite respective nu figureaza in formularul semnat electronic de fostul consilier pe 11 februarie, prezentat tot sambata de administratia prezidentiala.





Formularul completat nu indica sumele primite, dar mentiunile privind platile respective sunt facute in sectiunea "surse de compensatie in valoare de peste 5000 de dolari pe parcursul unui an".





Neconcordantele ar putea agrava problemele juridice ale lui Michael Flynn, apreciaza Reuters.