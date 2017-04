FOTO Exercitiu antitero pe o platforma petroliera din Marea Neagra, denumit dupa o mare zeitate daca

Exercitiu antiterorist "Gebeleizis17" #nofilter #SRI #mapn #spp @ministerul_afacerilor_interne A post shared by Serviciul Roman de Informatii (@serviciulromandeinformatii) on Apr 1, 2017 at 9:49am PDT

Numele exercitiului a fost dat dupa cel al unei divinitati geto-dacilor care apare intr-o singura sursa scrisa, la Herodot, ca un mare zeu al cerului."Conform scenariului, platforma petroliera este atacata si capturata de elemente teroriste care formuleaza revendicari cu substrat politic, amenintand autoritatile cu uciderea echipajului de pe platforma si distrugerea instalatiei", informeaza Serviciul Roman de Informatii.Sub conducerea tehnica a#SRI, in calitate de autoritate nationala in prevenirea si combaterea terorismului, au participat la exercitiu forte ale Ministerul Apararii Nationale Ministerul Afacerilor Interne, Romania, Serviciul de Protectie si Paza, cu efective complexe aeriene si navale care au acordat sprijin asaltului principal lansat de#Brigada Antiterorista."Scopul acestei activitati comune cu grad ridicat de realism a fost de a testa modalitatile practice de cooperare inter-institutionala intr-o situatie de potential risc terorist in care reactia combinata a tuturor fortelor este vitala. In egala masura, misiunea a avut menirea de a angrena inclusiv operatorul privat, proprietar al platformei marine, in activitati care presupun coordonarea in timp real cu autoritatile statului, in situatia unuei situatii de criza terorista", mai noteaza sursa citata.