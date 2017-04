MCI: 34 de medalii de aur si 8 de argint pentru Romania la Salonul de Inventii de la Geneva

Potrivit sursei citate, in perioada 29 martie -2 aprilie 2017 a avut loc cel de al 45-lea Salon International de Inventii de la Geneva - Elvetia, cel mai prestigios eveniment la nivel mondial in domeniul inventicii.Salonul a fost organizat sub inaltul patronaj conferit de Guvernul Federal Elvetian, statul si orasul Geneva, precum si de Organizatia Mondiala pentru Proprietate Intelectuala - OMPI.In standul Romaniei realizat sub egida Ministerului Cercetarii si Inovarii, care a asigurat selectia inventiilor si plata participarii acestora la Salon, au fost prezentate 40 de inventii. Alte 8 inventii romanesti au fost prezentate pe costuri proprii."In urma jurizarii a celor peste 2.000 de lucrari prezentate la Salon, Juriul International a decis acordarea a 34 de medalii de aur si a 8 medalii de argint pentru inventiile romanesti, carora li s-au adaugat si 10 premii speciale. Palmaresul inventatorilor romani a fost completat cu inca 17 premii oferite de delegatiile straine prezente la ziua Romaniei. Ca urmare, palmaresul final se prezinta astfel: 34 de medalii de aur, 8 medalii de argint si 27 de premii speciale (10 acordate la Festivitatea de Premiere din seara zilei de 31 Martie si 17 acordate cu ocazia organizarii Zilei Romaniei in stand)", mai precizeaza comunicatul de presa.Aceeasi sursa afirma ca romanii participanti cu stand propriu au prezentat 5 inventii, obtinand 3 medalii de aur si 2 de argint, si un premiu special acordat la Festivitatea de Premiere din seara zilei de 31 martie.Editia Geneva - 2017 poate fi prezentata in cifre astfel: suprafata de expunere de 8.500 m.p. a gazduit 725 expozanti din 40 tari, din 5 continente, din care 80% companii, universitati, organizatii de stat si 20% investitori si cercetatori privati.Organizatiile elvetiene au reprezentat 7% dintre expozanti, restul de 93% fiind expozanti straini.