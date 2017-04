Mars de protest in Prelungirea Ghencea: Pasajul Domnesti si largirea Prelungirii Ghencea implinesc un deceniu de pacaleli

Zeci de persoane participa, sambata, la un mars de protest in zona Prelungirea Ghencea din Capitala, cerand Primariei Capitalei si Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sa faca public un calendar concret al etapelor si al alocarilor bugetare pentru Pasajul Domnesti si largirea Prelungirii Ghencea. Oamenii poarta pancarte pe care scrie: "Vrem pasaj si vrem largire, pacaleala nu mai tine!"





Protestul, unul dintr-o lunga serie, este autorizat sa se desfasoare intre orele 11.30 si 14.30, pe traseul Strada Prelungirea Ghencea, banda I de circulatie, pe sensul de deplasare catre Soseaua de Centura - Domnesti - retur catre Strada Brasov - acces Cartierul Latin.

"Pasajul Domnesti si largirea Prelungirii Ghencea implinesc un deceniu de pacaleli! Haideti cu noi in strada sa spunem Primariei Capitalei si CNAIR-ului ca nu le mai inghitim pacalelile, livrate mai ales in campaniile electorale! Si sa le cerem sa-si faca treaba: sa urgenteze largirea si pasajul, sa prezinte public un calendar concret al etapelor si al alocarilor bugetare. Intre timp, sa ia masuri pentru siguranta circulatiei in zona: sa faca trotuare, sa marcheze trecerile de pietoni si sa asigure dirijarea circulatiei in intersectia cu Strada Valea Oltului si cu Soseaua de Centura", arata organizatorii marsului, pe pagina de Facebook a protestului.





Ei amintesc ca proiectul "Supralargire Prelungirea Ghencea - Domnesti" a fost votat de Consiliul General al Capitalei in 2006, dar este in continuare amanat.





Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a demarat procedura administrativa de semnare a contractului pentru proiectarea si executia pasajului de la Domnesti, in contextul in care a expirat perioada legala pentru depunere a contestatiilor.