Bodog: De luni va functiona in Ministerul Sanatatii Centrul ce va ajuta medicii romani care vor sa se intoarca din strainatate

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, la Zalau, ca incepand de luni va functiona in cadrul ministerului Centrul National de Resurse Umane, prin intermediul caruia se va acorda asistenta medicilor romani din strainatate, care doresc sa revina in tara, informeaza Agerpres.





Bodog a precizat ca are deja semnale din Germania si Anglia privind intoarcerea in Romania a unor doctori, ca urmare a majorarii salariilor medicilor.





"E greu de gasit o solutie pentru a tine medicii in tara, insa avem cateva masuri. In programul de guvernare avem cresterea salariilor medicilor, care e o masura foarte buna si care cred ca va tine si deja am solicitari de medici care doresc sa se intoarca in tara. Chiar acum, la ultima deplasare care am avut-o in Germania, am fost contactat de un sef de clinica de la o sectie de chirurgie toracica, care ar dori sa se intoarca intr-unul din orasele Arad, Oradea, Timisoara sau Cluj, unde este chirurgie toracica, dansul fiind sef de clinica in Germania si doreste sa se intoarca in tara. Mai am solicitari din Anglia. Am si discutat cu omologul meu britanic, la intalnirea de la Bonn, despre medicii care lucreaza in Anglia, in conditiile in care e Brexitul. Sunt solicitari si de acolo sa se intoarca in tara", a precizat, sambata, intr-o conferinta de presa, Florian Bodog.





Acesta a adaugat ca medicilor care vor sa revina in Romania li se va acorda asistenta prin intermediul Centrului National de Resurse Umane.





"Noi le vom acorda asistenta. Prin programul de guvernare am prevazut si am infiintat, in cadrul Ministerului Sanatatii, Centrul National de Resurse Umane, care de luni va functiona. Il vom incadra cu personal si vom acorda asistenta tuturor medicilor care doresc sa se intoarca in tara, indiferent daca si-au facut specializarea la noi sau in alta parte", a afirmat el.





Ministrul Sanatatii a subliniat ca se vor avea in vedere masuri si pentru deficitul de medici din orasele mici.





"Pentru orasele mici este o idee de a cobori rezidentiatul la nivel de spital judetean. Adica aducem rezidentii in spitalele judetene. Nu e niciun secret, daca vin si muncesc aici cinci ani, unii se casatoresc, altii se indragostesc de oras, altii de spital si vor ramane", a conchis ministrul.