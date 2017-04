Artistul care a creat steagul - simbol al comunitatii LGTB a murit la varsta de 65 de ani

Steagul in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGTB

Gilbert Baker, artistul care a creat steagul in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGBT, a murit la varsta de 65 de ani, potrivit BBC, citat de News.ro. Artistul a murit joi noapte, in somn, potrivit San Francisco Chronicle.





Gilbert Baker a realizat, in 1978, steagul cu opt culori pentru ziua libertatii homosexualilor, precursor al paradei gay.





Senatorul statului California Scott Weiner a spus despre creatia lui Baker ca a "ajutat la definirea miscarii LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender, n.r.)".





Fiecare culoare din steagul lui Gilbert Baker reprezenta un aspect diferit al umanitatii: roz - sexualitatea, rosu - viata, portocaliu - vindecarea, galben - lumina soarelui, verde - natura, turcoaz - arta, indigo - armonia, si violet - spiritul uman.





Mai tarziu, steagul a fost redus la sase culori, fiind inlaturate roz si indigo, iar turcoazul inlocuit de bleu.





Gilbert Baker a declarat ca a pornit de la ideea de a exprima diversitatea si incluziunea folosind "ceva din natura pentru a reprezenta faptul ca sexualitatea noastra este un drept".





In 2015, Muzeul de Arta Moderna din New York a achizitionat drapelul pentru colectia sa de design, numindu-l "o piatra de hotar in design".