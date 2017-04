Negociatorul UE vrea ca discutiile privind Brexitul sa se tina in franceza

Negociatorul Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vrea ca oficialii britanici si europeni sa lucreze in franceza in cursul negocierilor de divort, a declarat un oficial UE apropiat dosarului, citat de The Independent, porivit News.ro





Michel Barnier, fost ministru francez de Externe, care va conduce separarea compleza a Londrei, vrea ca limba sa materna sa fie folosita la reuniuni si in documente.





Folosirea limbii franceze ar marca o indepartare de la practica standard in randul echipelor multinationale de la Bruxelles, unde este preferata engleza de circa doua decenii. Chiar si oficialii din puterile fondatoare ale UE - Germania si Franta - comunica intre ei in engleza.





O astfel de decizie ar transmite, insa, un semnal Londrei ca UE intentioneaza sa isi puna propriile interese pe primul plan in discutiile pentru Brexit.





Multi diplomati britanici de la Bruxelles vorbesc fluent franceza, insa acest lucru nu este valabil si pentru ministrii de la Londra.





Michel Barnier, in varsta de 65 de ani, fost comisar UE pana in 2014, a avut o relatie dificila cu Londra, pentru ca a incercat sa inaspreasca reglementarile privind industria serviciilor financiare din Regatul Unit.