Restrictii de circulatie in capitala pentru "Bucharest 10 km si Family Run"

In contextul desfasurarii, in data de 02 aprilie 2017, a concursului de alergare "Bucharest 10 km si Family Run", politistii instituie restrictii de circulatie in capitala incepand de sambata seara, potrivit Brigazii Rutiere.





Pentru amenajarea zonei de start, in data de 01 aprilie a.c., incepand cu ora 18.00, se va restrictiona traficul rutier, pe bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si bd. Natiunile Unite, ambele sensuri), precum si pe bd. Natiunile Unite, sensul dinspre bd. Libertatii spre Izvor pana la alveola Parc Izvor.





In data de 02 aprilie a.c., traficul rutier se restrictioneaza intre orele 08.30 - 12.30, pe urmatorul traseu:





Bd. Libertatii (intre Splaiul Independentei si bd. Natiunile Unite) - pta. Constitutiei - bd. Unirii (pana la pta. Alba Iulia) - bd. Unirii ¬ bd. I.C. Bratianu - pta. Unirii - str. Halelor - Splaiul Independentei (pana la Pod Hasdeu) - intoarcere pe Splaiul Independentei, pta. Natiunile Unite - Splaiul Independentei - bd. Unirii - bd. Libertatii - bd. Natiunile Unite (pana la alveola Izvor).





Tot in data de 02 aprilie 2016, traficul se restrictioneaza intre orele 11.00 - 13.30, pe traseul:





Bd. Libertatii (intre bd. Natiunile Unite si bd. Libertatii) - bd. Libertatii (bretea Parchetul General) - bd. Unirii pana la bd. I.C. Bratianu - intoarcere bd. Unirii pana la pta. Constitutiei (bretea Ministerul de Finante) - bd. Libertatii pana la Splaiul Independentei - bd. Libertatii - bd. Natiunile Unite pe str. Izvor, stanga pe bd. Hasdeu, dreapta Splaiul Independentei, bd. Libertatii, dreapta bd. Natiunile Unite (pana la alveola Parc Izvor);





De asemenea, la aceeasi data, se va restrictiona traficul, intre orele 11.30 - 13.50, in jurul Palatului Parlamentului, pe traseul:





Bd. Libertatii (alveola Parc Izvor) - bd. Natiunile Unite (pana la intersectia cu Splaiul Independentei.





RUTE OCOLITOARE:





- bd. Dimitrie Cantemir - prin pasajul Unirii - Piata Universitatii - bd. N. Balcescu - bd. Magheru - bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei;





- sos. Mihai Bravu - sos. Stefan cel Mare -bd. Iancu de Hunedoara - prin pasajul Victoriei - bd. Nicolae Titulescu - pasajul Basarab;





- Calea 13 Septembrie - sos. Panduri - bd. Geniului - sos. Grozavesti - pasajul Basarab;





- Splaiul Independentei - Pod Cotroceni- str. Mircea Vulcanescu - str. Stirbei Voda - Calea Victoriei - str. Dem I. Dobrescu - bd. N. Balcescu.