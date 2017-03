Republica Moldova: Perchezitii la sediul Guvernului, este vizat un inalt oficial din ministerul Economiei

"Procurorii anticoruptie si ofiterii CNA efectueaza perchezitii la Ministerul Economiei, in mai multe birouri, dar si la alte adrese. Operatiunea vizeaza un caz de coruptie. Operatiunea este in desfasurare, revenim ulterior cu detalii. Adresez rugamintea de a nu se opera cu speculatii si informatii neconfirmate oficial, acestea ar putea afecta actiunea aflata in desfasurare", a declarat Angela Starinschi, ofiterul de presa al Centrului National Anticoruptie.