Un baietel din Bailesti a murit de rujeola, numarul deceselor din cauza bolii ajungand in Romania la 18

In cursul saptamanii trecute, mama baietelului a venit cu acesta la Spitalul Bailesti, unde copilul a fost internat cu rujeola.Dupa cateva zile, femeia a solicitat externarea, insa acasa starea de sanatate a copilului s-a agravat, el fiind transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova."A ajuns la noi, la UPU, in stare grava, cu insuficienta respiratorie, stabilizat si transferat la Spitalul de Boli Infectioase", a declarat pentru News.ro Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al SJU Craiova.Ajuns la Sectia de Terapie a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova, copilul a facut mai multe complicatii, decedand in cursul zilei de marti.