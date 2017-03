Senator PSD: Cuplurile de acelasi sex nu au dreptul sa se tina de mana pe strada / Imi incalca libertatea

Denes considera ca initiativa privind parteneriatul civil vizeaza posibilitatea cuplurilor de acelasi sex de a avea aceleasi drepturi ca o familie traditionala, in acest sens mentionand dreptul de a infia un copil si dreptul de a merge de mana pe strada."De fapt, prin aceasta rezolvare a unei probleme care, ma rog, se poate analiza, de fapt doresc sa legalizeze acele convietuiri, concubinaje de fapt intre persoane de acelasi sex. Vreau sa o spun foarte clar: atata timp cat modul in care se comporta un cetatean nu-mi lezeaza libertatea mea, are dreptul sa faca ce doreste dumnealui. Dar in momentul in care imi lezeaza mie libertatea, atunci avem o problema. Si aici vreau sa va spun foarte transant: de fapt dumnealor doresc ca drepturile pe care le are un cuplu de acelasi sex sa fie drepturile si sa fie aparati ca si o familie in sensul pe care il intelegem noi pana acum. Adica sa aiba dreptul sa faca infieri, sa mearga de mana pe strada", a afirmat Denes.Intrebat de ce acest aspect, legat de mersul de mana pe strada, ar trebui legiferat in cazul cuplurilor de acelasi sex, senatorul PSD de Bistrita-Nasaud a spus ca este vorba despre o incalcare a libertatii sale."In momentul in care doresti sa externalizezi acest comportament, pe care eu il consider ca imi incalca libertatea mea, libertatea mea de a merge pe strada cu copilul meu personal sau cu nepotul si sa ma intrebe copilul care este familia normala, cea pe care o vede acasa si in care l-am crescut sau aia pe care o vede pe strada, aici este... (...) Cand o sa apara lege, eu respect legea. Daca nu o sa apara, nu au voie sa faca acest lucru, pentru ca nu este lege, e simplu", a raspuns Denes.