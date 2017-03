O propunere legislativa vrea sa dea dreptul jandarmilor sa perchezitioneze oameni si vehicule si sa conduca la sectie suspecti / Jandarmii ar putea deveni organe de cercetare judiciara

In proiectul initiat de Salan - fost sef al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Hunedoara, general de brigada - se prevede ca jandarmii vor putea "sa conduca la sediul unitatilor/structurilor Jandarmeriei Romane sau, dupa caz, al Politiei Romane persoanele care, prin actiunile lor, pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii".In expunerea de motive se argumenteaza ca, potrivit legislatiei actuale, jandarmul nu poate stabili identitatea persoanelor si nu poate invita persoane suspecte la sediul unitatilor Jandarmeriei.Legea nu detaliaza insa ce inseamna sintagma "alte valori sociale". In cazul nerespectarii dispozitiilor date de jandarm, acesta este indeptatit sa foloseasca forta, potrivit sursei citate.In plus, jandarmii vor avea dreptul de a face perchezitii corporale sau ale vehiculelorInitiativa introduce dreptul jandarmilor de a purta si folosi arme cu tranchilizante, arme cu glont de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substante iritante.In expunerea de motive se argumenteaza ca jandarmii, in special cei din structurile montane, "intra in contact cu animale salbatice aflate in habitatul respectiv", dar si situatii in care sunt gasite animale prinse in capcane si care nu pot fi tranchilizate pentru a fi eliberate sau duse la medicul veterinar.De asemenea, Ministerul de Interne va avea posibilitatea de a desemna jandarmi care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.Initiatorul argumenteaza ca Jandarmeria poate pune la dispozitia parchetelor circa 300 de oameni - "absolventi de invatamant superior" - pentru a lucra sub directa coordonare a procurorilor.Initiativa legislativa are sustinerea a 124 de senatori, cvasi-majoritate de la PSD.