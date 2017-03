VIDEO Cenzura in ograda lui Firea: Teatrul Excelsior a refuzat un eveniment despre protestele anti-OUG 13 pe motiv ca "frizeaza sfera politica", desi gazduise lansarea candidatilor PSD

Decat o Revista a anuntat joi la pranz anularea unui eveniment prevazut joi seara la Teatrul Excelsior, acuzand institutia din subordinea Primariei Bucuresti ca a informat-o pe ultima suta de metri ca nu sustine difuzarea in unui montaj despre protestele din februarie. "Nici in contract, nici in alta comunicare precedenta zilei de ieri, cand am facut probe tehnice si cativa angajati au vazut o parte din program, nu a existat vreo referire la limitari de continut. Credem ca e important sa nu cedam la astfel de presiuni, de a nu fi complici intr-o cultura a tacerii care domina atatea sfere publice romanesti, de la medicina, la invatamant, la cultura", a scris DoR pe pagina de Facebook.Intr-un punct de vedere remis redactiei HotNews.ro, conducerea Teatrului Excelsior arata ca de vina ar fi Decat O revista pentru o presupusa incalcare a contractului. In ce consta aceasta presupusa incalcare? In contract era prevazut un "eveniment cultural", or - sustine Teatrul Excelsior - "o parte din evenimentul Asociatiei MEDIA DOR vizeaza o pozitie politica fata de care Teatrul EXCELSIOR, prin statutul si misiunea sa, trebuie sa-si pastreze o pozitie neutra". Mai mult: Teatrul arata ca "formula actuala a materialului frizeaza sfera politica si depaseste spatiul si tema culturala a evenimentului. Prin urmare, consideram ca nu am limitat un act artistic, ci am incercat sa nu ne asociem mesajelor cu continut politic".Problema e ca acelasi Teatru Excelsior s-a asociat in trecut cu mesaje politice explicite. De exemplu, in 17 noiembrie 2016, Teatrul Excelsior a gazduit lansarea candidatilor PSD la alegerile parlamentare, eveniment care s-a bucurat de prezenta lui Liviu Dragnea si Gabriela Firea ( Vezi aici un reportaj realizat de Adevarul ).Vineri, Centrul pentru Jurnalism Independent si ActiveWatch au denuntat "o executie politica" si au cerut primarului Firea sa demita conducerea Teatrului Excelsior.Vezi aici filmul realizat de Decat O Revista: