Vanatorii lui Dragnea controleaza 14% din suprafața judetului Teleorman. Ce impusca si cat platesc vanatorii stransi in jurul liderului social-democrat

Intre 2011-2013, Asociatia de vanatori si pescari care il are pe Liviu Dragnea printre fondatori primea peste 79.000 de hectare de fond de vanatoare contra unor sume relativ modice. Asociatia mai administreaza si o padure privata de 260 de hectare cumparata de Tel Drum, firma cu care liderul PSD a negat constant ca ar avea vreo legatura.

Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr 951/1905/2016 privind cotele de recolta pentru perioada de vanatoare 15 mai 2016-14 mai 2017.

O organizatie a vanatorilor care il are pe Liviu Dragnea printre membrii fondatori, Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Turris din Turnu Magurele, are concesionate 79.505 de hectare de teren forestier si agricol. Pe aceasta suprafata imensa sunt amenajate nu mai putin de noua fonduri de vanatoare pe care se vaneaza mistreti, sacali sau pasari.Daca nu va spune nimic cifra de 79.505 hectare inseamna nici mai mult nici mai putin decat 13,7 % din intreaga suprafata a judetul Teleorman (care masoara (579.000 hectare). La aceasta suprafata, se mai adauga 260 de hectare, padure privata, detinuta de Tel Drum, dar administrata tot de asociatia care il are pe Liviu Dragnea printre fondatori. Reprezentanții companiei, contactați de HotNews.ro, au refuzat să ofere detalii despre această tranzacție.Suprafata de peste aproape 80.000 de hectare a fost concesionata de catre Ministerul Mediului care Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Turris din Turnu Magurele.Cat despre denumirea de Turris a Asociatiei vanatoresti, trebuie precizat aici ca poarta numele hotelului detinut de Liviu și Bombonica Dragnea (fosta sotie) si care este inchiriat pana in 2019 de Romcip SA, societatea controlata de Stefan Valentin Dragnea, fiul presedintelui PSD. (Vezi aici Cum a ajuns o ferma de porci de la Tel Drum la fiul lui Dragnea. Secretul unei afaceri de succes intr-o mare de saracie Conform datelor de la Ministerul Justitiei, minister care administreaza Registrul ONG, printre membrii fondatori ai ONG-ului vanatoresc il gasim pe insusi pe Liviu Dragnea, liderul PSD. Alti membri fondatori sunt: George Capanu, Ion Popescu, Virgil Constantinescu, Marcel Maglasu, Marian Cevei, Ninel Baduna, Gheorghe Stoichita, Petrut Raducea, Florel Mihaila, Cornel Teodosiu, Leonida Udma, Dumitru Vasile, Petrica Bratu, Nicolae Mitrica, Pompiliu Prodan, Marin Dumitru.Pana in 2014, presedintele Asociatiei era Petre Pitis, directorul general si presedintele Consiliului de administratie de la firma de constructii Tel Drum SA din Turnu Magurele. Despre aceasta companie, fostul prefect de Teleorman Teodor Nitulescu sustine ca este controlata prin interpusi de Liviu Dragnea. Presedintele PSD a sustinut tot timpul ca nu cunoaste pe nimeni de la Tel Drum.Din 2011, pe timpul guvernarii lui Emil Boc, Asociatia de Vanatori si Pescari Sportivi (AVPS) Turris primea opt din cele noua domenii de vanatoare. Majoritatea, formata din sapte fonduri cingetice din Teleorman, au fost date prin incredintare directa. Al noualea fond a fost obtinut in anul 2013 de Turris, asociatia care poarta chiar numele hotelului familiei Dragnea din Alexandria - Hotel Turris.Din cele noua suprafete de vanatoare, sapte au fost incredintate direct de Ministerului Mediului, dreptul de concesiune al fondurilor de vanatoare fiind trecut din 2017 la Ministerul Apelor si Padurilor. Mai trebuie amintit ca ministrul al Mediului in anul 2011 a fost Laszlo Borbely. Borbely este acum singurul UDMR-ist din guvernul Grindeanu, fiind numit consilier de stat al premierului.Pentru 12.590 de euro a luat cele sapte domenii de vanatoare date direct, iar cu 20.657 de euro restul de doua domenii cinegetice. In total, cu 33.247 de euro pe an, asociatia din care face parte si Liviu Dragnea detine 14% din suprafata judetelului pe care l-a condus ca presedinte al Consiliului Judetean intre 2000 si 2012.Cele noua fonduri de vanatoare sunt lista mai jos. Datele despre speciile si cantitatile de vanat care pot fi recoltate de pe fiecare fond au fost preluate dinIncredintare directa contra sume de 2344,4 de euro pe anAre o suprafata de 11.857 hectare si a fost atribuit catre asociatia lui Dragnea in data de 9 martie 2011, in baza contractului 1470/3556, intelegere care se incheie pe 4 martie 2021.Ce se poate vana pe acest fond cinegetic:Mistret – 63 exemplare pe an, iepure – 30 de exemplare pe an, fazan 100 – de exemplare pe an;porumbelul gulerat - 20, turturica - 20, gugustiuc - 100, prepelita - 100, ciocrlia de camp - 420, graur - 100, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna - 50, gasca de vara - 10, garlita mare - 150, rata mare - 250, rata mica - 100;lisita - 10, gainuta de balta - 10, sitar de padure - 10, becatina comuna - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200;cotofana - 200, gaita - 10;viezure - 10, vulpe - 25, sacali - 30Incredintare prin licitatie contra unei sume de 18.920 de euro pe an. De altfel,la gestiunea fondului pentru ca a considerat ca suma de plata este prea mare, asa cum ni s-a transmis de reprezentantii unor asociatii de gen din Teleorman.Are o suprafata de de 8.056 de hectare. Asociatia a incheiat un contract (Nr. 5347) in data de 30 august 2011 in baza caruia administreaza fondul de vanatoare pana in data de 29 august 2021.Ce se poate vana aici intr-un an:porumbelul gulerat - 20, turturica - 15, gugustiuc - 100, prepelita - 100, ciocarlia de camp - 420, graur - 150, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna - 50, gasca de vara -10, garlita mare 100, rata mare 100, rata mica - 50;lisita 10, gainuta de balta 10, sitar de padure 10, becatina comuna 10, cioara griva 200, cioara de semnatura 200, cotofana 200, gaita - 10;viezure - 12, vulpe - 12, sacal – 6;Acordat prin incredintare directa contra unei sume de 2221,5 de euro pe anAre o suprafata de 11.883 hectare. Fondul a fost atribuit spre administrare in data de 9 martie 2011, prin contractul Nr.1472/3558, care se intinde pana pe 4 martie 2021.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:iepure - 25, fazan -20, porumbelul gulerat 20, turturica - 20, gugustiuc - 100, prepelita - 140, ciocrlia de camp - 1.260, graur - 150, sturzul viilor 150, sturzul de iarna 50, gasca de vara 10, garlita mare 100, rata mare 50, rata mica - 100;lisita - 10, sitar de padure - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana 200, gaita - 10;viezure - 6, vulpe - 16, sacal – 6;A fost acordat prin incredintare directa - 1321,7 de euro pe anAre o suprafata de 7.629 hectare, fondul a fost concesionat in data de 9 martie 2011, prin contractul 1473/3559, intelegere care expira in data de 4 martie 2021.mistret 30, iepure 25, fazan 50porumbelul gulerat 20, turturica 30gugustiuc 50, prepelita 50, ciocrlia de camp 420, graur 50, sturzul viilor 100, sturzul de iarna 50gasca de vara 10, garlita mare 150, rata mare 250, rata mica – 150;lisita - 10, gainuta de balta - 10, sitar de padure - 10, becatina comuna - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita - 10;viezure - 10, vulpe - 16, sacal - 18;A fost acordat prin incredintare directa - 1281,2 de euro pe anAre o suprafata de 5.011 de hectare, fondul a fost concesionat catre asociatia lui Dragnea in data de 25 iulie 2011, prin contractul Nr. 4.643, care expira in data de 20 iunie 2021.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:mistret - 62, iepure - 15, fazan - 70;porumbelul gulerat 20, turturica 10, gugustiuc 30prepelita - 50, ciocrlia de camp - 420, graur -150, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna - 50;gasca de vara - 10, garlita mare - 50, rata mare - 250, rata mica - 50lisita - 10, gainuta de balta - 10, sitar de padure - 10, becatina comuna - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita – 10;viezure - 12, vulpe - 12, sacal - 16;Acordat prin incredintare directa contra unei sume de 2028,2 de euro pe an.Are o suprafata de 10.374 hectare si a fost concesionat catre asociatia vanatorilor lui Dragnea in data de 11 martie 2013, prin contractul 1925.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:Acest ocol de vanatoare a fost trasnmis de Turris catre Asociatia Vanataorilor si Pescarilor Pleasov care s-a desprins din asociatia lui Dragnea in 2015.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:iepure - 10, fazan - 40;porumbelul gulerat - 10, turturica 10, gugustiuc – 100, prepelita – 150, ciocrlia de camp - 546, graur - 100, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna 50;lisita - 10, sitar de padure - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita – 10;viezure - 8, vulpe - 16, sacal – 4;Ocol de vanatoare acordat prin licitatie contra unei sume de 1.737 de euro pe an.Are o suprafata de 7.732 de hectare. Pentru administrarea fondului, Turris a semnat Contract Nr. 5.346 in data de 30 august 2011 care este valabil pana pe 29 august 2021.Acest ocol de vanatoare a fost trasnmis de Turris catre Asociatia Vanataorilor si Pescarilor Gratia care s-a desprins din asociatia lui Dragnea in 2015.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:porumbelul gulerat - 20, turturica - 10, gugustiuc - 100, prepelita - 150, ciocarlia de camp - 84, graur 150, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna - 50, gasca de vara - 10, garlita mare - 50, rata mare - 100, rata mica - 50, lisita - 10, gainuta de balta - 10, sitar de padure - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita - 10;viezure - 6, vulpe - 16;A fost acordat prin incredintare directa contra unei sume de 1529,5 de euro pe an.Are o suprafata de 7.335 hectare. Fondul de vanatoare a fost dat spre administrare catre Turris in data de 9 martie 2011, prin contractul Nr. 1474/3560, intelegere care expira in data de 4 martie 2021.Acest ocol de vanatoare a fost trasnmis de Turris catre Asociatia Vanataorilor si Pescarilor Pleasov care s-a desprins din asociatia lui Dragnea in 2015.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:mistret - 15, iepure - 25, fazan - 25;porumbelul gulerat -20, turturica 20, gugustiuc - 100, prepelita - 100, ciocarlia de camp - 420, graur - 150, sturzul viilor - 150, sturzul de iarna – 50;gasca de vara - 10, garlita mare - 50, rata mare - 50, rata mica - 50;lisita - 20, gainuta de balta - 10, sitar de padure - 10, becatina comuna - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita – 10;viezure - 16, vulpe - 16, sacal - 12;Atribuit prin incredintare directa contra unei sume de 1866,2 de de euro pe an.Are o suprafata de 9.628 si a fost concesionat catre AVPS Turris prin contractul 1471/3557 incheiat in data de 9 martie 2011, intelegere care expira in data de 4 martie 2021.Acest ocol de vanatoare a fost trasnmis de Turris catre Asociatia Vanataorilor si Pescarilor Ciocarlia Dracea care s-a desprins din asociatia lui Dragnea in 2015.Intr-un an se poate vana aici urmatoarele exemplare:iepure - 25, fazan - 40;porumbelul gulerat – 20, turturica – 20, gugustiuc – 100, prepelita - 150, ciocrlia de camp - 546, graur - 100, sturzul viilor - 100, sturzul de iarna - 50, gasca de vara - 10, garlita mare - 50, rata mare - 50, rata mica – 100;lisita - 10, gainuta de balta - 10, sitar de padure – 10, becatina comuna - 10, cioara griva - 200, cioara de semnatura - 200, cotofana - 200, gaita - 10;viezure - 8, vulpe - 15, sacal – 8;Dupa ce a pus mana pe cele noua domenii de vanatoare din Teleorman, AVPS Turris si-a impartit patrimoniul in patru. Cinci fonduri cinegetice au ramas in administrarea sa, iar restul de patru au fost pasate altor organizatii de profil. Datele despre cele patru asociații au fost scoase de la Ministerul de Justiție, din registrul ONG-urilor.Astfel,administreaza fondul cinegetic care poarta denumirea localitatii. Organizatia este condusa si detinuta de Marian Rinescu, asociat - presedinte, Bogdan Danut Radulescu, asociat – vicepresedinte, Ilie Mircea Manea, asociat director, Costica Doncea, asociat-neretribuit, Gigi Dorinel Iancu, asociat-neretribuit. Scopul principal al asociatiei il constituie conservarea bodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol.din Turnu Magurele. ONG-ul detine fondurile de vanatoare Mandra si Dorobantu. Presedintele AVPS Pleasov este nimeni altul decat acelasi Petre Pitis. Din conducere mai fac parte Florin Neda, asociat vicepresedinte, Madalin Ionita, asociat vicepresedinte, Ilie Mircea Manea, asociat director, Florea Trifu, asociat neretribuit, Florin Mihaita, asociat, Ionut Pene, asociat membru, Nicusor Soare, asociat membru, Daniel Neagoe, asociat presedinte, Mircea Visan Mircea, asociat membru. Scopul principal al asociatiei il constituie conservarea bodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol.din comuna teleormaneana cu acelasi nume – comuna natala a lui Liviu Dragnea. Organizatia detine in concesionare domeniul cinegetic de la Draghinesti. Membrii fondatori ai ONG-ului sunt: Daniel Neagoe, asociat presedinte, Petre Pitis, vicepresedinte, Florin Neda Florin, Ilie Mircea Manea – asociat director-neretribuit, Stoica Ion- asociat membru-neretribuit, FloreaTrifu Florea - asociat membru, Florin Mihaita Florin - asociat membru, Mircea Visan Mircea- asociat membru, Ionut Pene - asociat membru-neretribuit, Nicusor Soare Nicusor - asociat membru.Scopul principal al asociatiei il constituie conservarea bodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol.Dacă pe cele 79.505 din teren pe care poate face vanatoare, asociatia lui Liviu Dragnea nu detine si dreptul de proprietate a terenurilor, ci doar dreptul de a intra pe aceste proprietati si a vana specii ca mistret sau sacal, Tel Drum a cumparat si 260 de hectare de teren in Plopii Slavitesti. Terenul forestier este parte a fondului de vânătoare din localitate. La inceputul anului, Tel Drum a anunțat achiziția pădurii chiar in Monitorul Oficial contra unei sume de 724.000 de euro.Liviu Dragnea trece in declaratia de interese ca este membru al Asociatiei Judetean a Vanatorilor si Pescarilor din Teleorman si nu la AVPS Turris. In prima intra tot pescarii si vanatorii din judet care au dreptul sa practice astfel de activitati, in a doua doar membrii sai. Contactat astazi in legatura cu acest aspect, Liviu Dragnea nu a raspuns pana acum la solicitare Hotnews.ro.