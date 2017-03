Medic, despre cazul copilului sfasiat de caini in Campia Turzii: Practic nu este zona de 20-25 cm patrati pe corp care sa nu fie afectata

'Sunt 25-30 de plagi, greu de numarat, aproape toata suprafata corpului este afectata. Practic nu este zona de 20-25 cm patrati pe corp care sa nu fie afectata. La internare prezenta soc hemoragic in urma plagilor sangerande si un soc traumatic. Va mai fi nevoie de transfuzii si de multe, multe interventii, dar perioada grea abia de acum incepe, pentru ca toata aceasta parte de patologie de soc traumatic incepe sa se manifeste. Prognosticul este destul de rezervat, avand in vedere ca medicul nostru chirurg, care o experienta de 15 ani, a spus ca nu a mai vazut asa ceva. E un pacient critic, mare critic la ora actuala', a spus Lucian Lazar.El a mai spus ca prima interventie chirurgicala la care a fost supus baiatul a avut loc in cursul noptii, ca a durat 6-7 ore si ca la ea au participat 7-8 cadre medicale.Calin Lazar a adaugat ca daca lucrurile vor evolua spre bine, copilul va ramane internat cel putin una-doua luni.Un baiat de 8 ani a fost muscat de patru caini si se afla internat in stare critica la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca.'Ieri, in jurul orei 17,45, un minor de 8 ani a patruns in incinta unei societati comerciale din Campia Turzii, unde a fost atacat de patru caini aflati in curte pentru paza perimetrului si a suferit multiple muscaturi. In cauza s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa', potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan Carmen Jucan.