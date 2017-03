Secretarul de stat Cristian Dima a pierdut definitiv procesul cu ANI, care l-a gasit in 2013 in conflict de interese

Cristian Dima, in prezent secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, a fost gasit in conflict de interese de catre ANI in anul 2013, pe motiv ca in exercitarea mandatului de consilier local in Galati, in perioada 2012 - 2013, a participat la sedintele CL in care au fost dezbatute si aprobate in unanimitate doua hotarari privind majorarea contributiei publice la bugetul Fundatiei "Andreiana Juventus" care este finantata de la bugetul local si in cadrul careia Dima detinea functia de vicepresedinte.Dima a atacat in instanta decizia ANI, dar Curtea de Apel Galati i-a respins recursul, astfel incat el a formulat un nou recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, fara sa aiba insa castig de cauza.Cristian Dima a declarat, vineri, ca se considera nedreptatit si ca intentioneaza sa se adreseze CEDO intrucat s-a abtinut de la vot cand s-a aprobat in CL Galati finantarea Fundatiei "Andreiana Juventus" si nici nu a avut vreun interes in acest sens.Fundatia "Andreiana Juventus" este finantata de Primaria municipiului Galati si, potrivit reprezentantilor institutiei, aceasta are ca scop promovarea valorilor in domenii precum invatamant, educatie, cultura, arta si sport.Cristian Dima spune ca ar fi putut cere anularea hotararilor privind finantarea Fundatiei "Andreiana Juventus", dar acest lucru ar fi insemnat ca artisti ai Teatrului Dramatic sau Teatrului Muzical sa nu-si mai poata primi salariile.