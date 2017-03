Ponta anunta ca va depune un proiect de lege privind universitatile straine, urmand modelul lui Victor Orban care ataca astfel universitatea finantata de Soros

"Sa nu sariti imediat indignati - opinia mea este ca initiativa legislativa a vecinilor nostri e foarte buna si corecta!”, scrie pe pagina sa de Facebook Ponta, precizand ulterior ca "saptamana viitoare vreau sa lucrez la proiect si sa il depun"Ungaria a anuntat joi ca nu va retrage noua legislatie de reglementare a universitatilor straine, in conditiile in care facultatea finantata de George Soros la Budapesta a spus ca adoptarea legii o va forta sa plece din tara, potrivit Reuters.Central European University a afirmat miercuri ca proiectul de lege propus saptamana aceasta este inacceptabil si ameninta libertatea academica din Ungaria, tara in care premierul Viktor Orban a intrat in conflict cu organizatiile finantate de miliardarul american.Guvernul a transmis ca este dispus la negocieri, dar nu va retrage propunerea.Viktor Orban, care el insusi a beneficiat de o bursa finantata de Soros, spune ca organizatiile non-guvernamentale care primesc finantari din afara tarii se amesteca in treburile Ungariei si are in plan reguli mai stricte in privinta lor.